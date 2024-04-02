Главный советник о визитах Науседы в регионы: таково было его обещание еще до избрания президентом

"Да, несомненно, (продолжит работу) и после выборов. Одним из обещаний, данных президентом еще до избрания президентом, было то, что он не будет сидеть в Вильнюсе и отправится в регионы. (...) Удастся ли это реализовать и объехать все 60 муниципалитетов в течение срока – да, к 12 июля мы сделаем это, потому что таково обещание", – заявил Ф. Янсонас во вторник в эфире Žinių radijas, напомнив, что целью президента было посещение всех муниципалитетов Литвы в течение срока его полномочий.
"На данный момент их больше, чем, скажем, во время пандемии 2020 г., а в 2021 г. или в 2022 г. – да, таких визитов больше", – признался Ф. Янсонас.
Тем не менее, как отметил советник президента, посещать регионы могут все критикующие Г. Науседу политики и прямые соперники.
"Те, кто ведут счет и жалуются – мне это смешно, как я уже и говорил. И те, кто являются политиками, и те, кто хотел бы стать политиками, – они не только могли, но и должны были делать то же самое", – сказал Ф. Янсонас.
"Поезжайте в регионы, разговаривайте с людьми не с января, в год выборов, не за месяц до выборов. Просто берите и поезжайте, выслушайте людей, слушайте, что они говорят и что предлагают. Тогда, возможно, и решения будут лучше", – сказал советник главы государства.
По мере того, как президентская избирательная кампания набирает обороты, взоры конкурентов нынешнего лидера страны Г. Науседы в последнее время обращены на поездки хозяина Президентского дворца по Литве.
Опрошенные агентством ELTA кандидаты в президенты убеждены, что целью этих поездок главы государства является проведение его предвыборной кампании.
Поэтому, по мнению соперников Г. Науседы, посещение регионов, финансируемое за счет средств налогоплательщиков, является очевидным нарушением Избирательного кодекса, на что должна обратить внимание и Главная избирательная комиссия (ГИК).