Главный экономист Swedbank: власти не должны бояться заимствовать на оборону

"Если мы говорим о том, что нам нужно здесь и сейчас, уже договорившись о том, что есть некоторые меры, с помощью которых мы могли бы значительно повысить безопасность Литвы, то заимствование, вероятно, является одним из лучших инструментов", - сказал Н. Мачюлис Žinių radijas.
"Как раз на прошлой неделе были опубликованы государственные финансы сектора власти, дефицит бюджета оказался намного ниже, чем прогнозировалось и планировалось, государственный долг составляет 38 проц. валового внутреннего продукта, что вдвое ниже, чем в среднем по Европейскому союзу", - пояснил экономист.
По его словам, Литве не пришлось бы соблюдать скоро вступающие в силу Евросоюзе правила фискальной дисциплины, которые не позволяют превышать дефицита бюджета в размере 3 проц. ВВП, если бы было четкое решение, где именно в системе национальной обороны требуются эти дополнительные средства.
"Европейская комиссия могла бы сказать, что это неправильно, что дефицит бюджета больше, но худшее, что может случиться – это замечание, никаких негативных финансовых последствий не будет", - подчеркнул Н. Мачюлис.
"Зачем нам затягивать пояса и изображать из себя некую священную корову, имея один из самых низких долгов и очень четкую цель, куда их потратить", - подчеркнул экономист.
По словам Н. Мачюлиса, Германия, проводя политику фискальной консолидации, и Эстония, вводя новые налоги, допускают ошибку.
По мнению экономиста, на данный момент Европа находится в стагнации и "полурецессии", поэтому необходима "сильная антициклическая фискальная политика", которая повысила бы не только физическую безопасность государства, но и привлекла бы больше инвестиций.