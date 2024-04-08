Главный экономист Swedbank: повышения налога на прибыль недостаточно для устойчивого финансирования оборонных нужд

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Nerijus Mačiulis
Nerijus Mačiulis
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис утверждает, что одно повышение налога на прибыль не создаст устойчивый источник финансирования оборонных нужд. По его словам, доходы от этого налога нестабильны и могут существенно снизиться.

"Некоторые политические партии предлагают еще больше повысить налог на прибыль, и это популярная идея среди некоторых избирателей. Но доходы от налога на прибыль очень нестабильны. Особенно, когда для бизнеса наступает более трудный цикл, прибыли может не остаться. Я не говорю о том, что некоторые компании могут оптимизировать налоги и платить их за пределами Литвы", - в понедельник Žinių radijas сказал Н. Мачюлис.

Экономист утверждает, что самый простой способ создать устойчивое финансирование обороны – это упразднить налоговые льготы. Однако, по его словам, прошлогодние дискуссии по налоговой реформе показали, что подобные решения не пользуются популярностью.

"Наверное, прямой путь – это упразднить налоговые льготы. Но мы видели, насколько неудачно это реализовывалось в прошлом году. Одной из причин, по которой налоговая реформа не получила поддержки, было отсутствие интереса к ее осуществлению. Возможно, если бы мы сказали, что благодаря этой реформе мы сможем увеличить финансирование обороны до 3-4 проц. ВВП, то было бы сложнее противостоять аргументам за отмену льгот", - пояснил он.

Однако Н. Мачюлис отмечает, что самым простым способом финансирования обороны остается повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль на 1 проц.

"Деловые сообщества и ассоциации согласны с увеличением НДС на 1 проц. и налога на прибыль на 1 проц. Это, наверное, самый простой способ, не ища компромисса, зачем упразднять налоговые льготы", - сказал Н. Мачюлис.

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