Главизбирком заинтересовался обещанием Гражулиса делиться половиной зарплаты евродепутата с избирателями

„По сообщению гражданина, комиссия собирает информацию об этом депутате Европарламента (ЕП) еще до обещанной избирателям отдачи половины зарплаты. После сбора информации будет принято решение о начале расследования“, – говорится в письменном комментарии Главизбиркома агентству Elta.

В настоящее время ежемесячная зарплата депутата Европарламента после вычета налогов Европейского союза (ЕС) и страховых взносов составляет почти 8,1 тыс. евро, сообщается на сайте Европарламента. И хотя все депутаты Европарламента получают одинаковую зарплату, конечная чистая сумма зарплаты политика зависит от налогового режима, действующего в стране происхождения лица.