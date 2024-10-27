Главизбирком: в одномандатных округах дела пока лучше всего обстоят у социал-демократов

Подсчитав бюллетени более половины проголосовавших в округе, социал-демократы существенно опережают своих соперников в Алитусском, Гаргждайском, Аукштайтийском, Куршо, Мажейкском, а также Расейнско-Йосвайньском, Радвилишкско-Титувенском, Жемгалос восточном, Селос западном, Нальшёс южном и Кайшядорско-Электренском одномандатных округах.

ELTA напоминает, что в воскресенье вечером в Литве завершилось голосование во втором туре выборов в Сейм. В ходе него жители могли избирать представителей в парламент в 63 одномандатных округах. К 20.00 час. воскресенья на избирательные участки пришли 30,52 проц. граждан Литвы, имеющих право голоса, а в ходе досрочного голосования проголосовали 10,80 проц. избирателей. По данным ГИК, во втором туре выборов в Сейм всего проголосовали 41,31 проц. избирателей.