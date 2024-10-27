Главизбирком: в одномандатных округах дела пока лучше всего обстоят у социал-демократов

Подсчитав бюллетени более половины проголосовавших в округе, социал-демократы существенно опережают своих соперников в Алитусском, Гаргждайском, Аукштайтийском, Куршо, Мажейкском, а также Расейнско-Йосвайньском, Радвилишкско-Титувенском, Жемгалос восточном, Селос западном, Нальшёс южном и Кайшядорско-Электренском одномандатных округах.
ELTA напоминает, что в воскресенье вечером в Литве завершилось голосование во втором туре выборов в Сейм. В ходе него жители могли избирать представителей в парламент в 63 одномандатных округах. К 20.00 час. воскресенья на избирательные участки пришли 30,52 проц. граждан Литвы, имеющих право голоса, а в ходе досрочного голосования проголосовали 10,80 проц. избирателей. По данным ГИК, во втором туре выборов в Сейм всего проголосовали 41,31 проц. избирателей.
За мандаты во втором туре боролись 37 социал-демократов, 33 консерватора, 13 членов партии „Заря Немана“, 10 демократов „Во имя Литвы“ и 10 „аграриев“, 9 либералов, по 3 представителя Партии свободы, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей и Партии регионов Литвы. Во втором туре также сразятся два представителя партии „Свобода и справедливость“, два самовыдвиженца и один член Национального объединения.
ELTA напоминает, в первом туре выборов в одномандатных округах в Сейм были избраны 8 депутатов – это председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен, консерватор Ингрида Шимоните, председатель партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис, бывший „трудовик“, самовыдвиженец Виктор Федоров, социал-демократ Вайда Алекнавичене, член Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ) Ярослав Наркевич, его однопартиец Рита Тамашунене и социал-демократ Эугениюс Сабутис.