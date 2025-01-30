Главизбирком: Пятрас Гражулис подкупал избирателей

Такое решение ГИК принял единогласно.

„Такая деятельность - грубое нарушение Избирательного кодекса“, – сказала член ГИК Инга Милашюте.

Сам Гражулис говорил, что раздача таких тетрадок - многолетняя традиция и акцентировал, что не видит своей вины.

„Мне известно ваше решение, буду его обжаловать в суде, разойдемся мирно“, – сказал на заседании ГИК Гражулис.

В подкупе избирателей обвинен и член этого союза Наглис Путейкис, раздававший тетрадки.