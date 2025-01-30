2025.01.30 11:22

Главизбирком: Пятрас Гражулис подкупал избирателей

 
ELTA
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
Petras Gražulis
Petras Gražulis

Главизбирком признал, что председатель Союза народа и справедливости Пятрас Гражулис во время парламентской предвыборной кампании подкупал избирателей, раздавая им тетрадки со своей фотографией.

Такое решение ГИК принял единогласно.

„Такая деятельность - грубое нарушение Избирательного кодекса“, – сказала член ГИК Инга Милашюте.

Сам Гражулис говорил, что раздача таких тетрадок - многолетняя традиция и акцентировал, что не видит своей вины.

„Мне известно ваше решение, буду его обжаловать в суде, разойдемся мирно“, – сказал на заседании ГИК Гражулис.

В подкупе избирателей обвинен и член этого союза Наглис Путейкис, раздававший тетрадки.

Европарламентарий Гражулис в сентябре 2024 года в своем профиле на фейсбуке делился фотографиями, на которых видно, как он раздает школьникам тетрадки со своими снимкам. Политик уверял, что раздавал тетрадки только ученикам начальной школы, чтобы поздравить их с началом учебного года.

Однако в ходе расследования выяснилось, что тетрадки раздавали не только детям, но и людям старшего возраста. По данным ГИК, всего могли раздать около 30 000 тетрадок.

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