Главизбирком: Пятрас Гражулис подкупал избирателей

Такое решение ГИК принял единогласно.
„Такая деятельность - грубое нарушение Избирательного кодекса“, – сказала член ГИК Инга Милашюте.
Сам Гражулис говорил, что раздача таких тетрадок - многолетняя традиция и акцентировал, что не видит своей вины.
„Мне известно ваше решение, буду его обжаловать в суде, разойдемся мирно“, – сказал на заседании ГИК Гражулис.
В подкупе избирателей обвинен и член этого союза Наглис Путейкис, раздававший тетрадки.
Европарламентарий Гражулис в сентябре 2024 года в своем профиле на фейсбуке делился фотографиями, на которых видно, как он раздает школьникам тетрадки со своими снимкам. Политик уверял, что раздавал тетрадки только ученикам начальной школы, чтобы поздравить их с началом учебного года.
Однако в ходе расследования выяснилось, что тетрадки раздавали не только детям, но и людям старшего возраста. По данным ГИК, всего могли раздать около 30 000 тетрадок.