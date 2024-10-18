Главизбирком: поступило около 3000 конвертов с голосами избирателей из зарубежных стран

„С момента первого тура до сих пор вернулось чуть более 3000 конвертов избирателей. Конечно, еще сегодня часть может вернуться. (...) Но количество уже вернувшихся конвертов пока не указывает на то, что планка (результатов выборов для „крестьян“ – ELTA) вообще может измениться“, – заявила в пятницу в эфире радиостанции LRT Л. Петронене.

„Союз крестьян и зеленых Литвы определенно получил голоса в округе Литовцев мира. И конверты приходят не из каких-то дополнительных государств, где избиратели еще не проголосовали, а из тех государств, где мы уже знаем процентную долю результатов. Так что, точно, когда вернулось так мало конвертов, не приходится говорить о каких-либо изменениях“, – сказала председатель Главизбиркома.