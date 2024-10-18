Главизбирком: поступило около 3000 конвертов с голосами избирателей из зарубежных стран

„С момента первого тура до сих пор вернулось чуть более 3000 конвертов избирателей. Конечно, еще сегодня часть может вернуться. (...) Но количество уже вернувшихся конвертов пока не указывает на то, что планка (результатов выборов для „крестьян“ – ELTA) вообще может измениться“, – заявила в пятницу в эфире радиостанции LRT Л. Петронене.
„Союз крестьян и зеленых Литвы определенно получил голоса в округе Литовцев мира. И конверты приходят не из каких-то дополнительных государств, где избиратели еще не проголосовали, а из тех государств, где мы уже знаем процентную долю результатов. Так что, точно, когда вернулось так мало конвертов, не приходится говорить о каких-либо изменениях“, – сказала председатель Главизбиркома.
ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
На третьем месте – партия „Заря Немана“ с 14, 99 проц. голосов избирателей.
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.
Лидер „крестьян“ Рамунас Карбаускис в ночь выборов заявил, что, если возглавляемый им союз не преодолеет 7-процентный барьер на выборах в Сейм, он уйдет в отставку с поста председателя СКЗЛ.
Окончательные итоги первого тура выборов в Сейм Комиссия утвердит в воскресенье 20 октября во время заседания Главизбиркома.