Главизбирком: планируется пересчет голосов в округе Науйининку-Расу

По предварительным данным Главизбиркома, перевес голосов в пользу лидера партии „Свобода и справедливость“ Артураса Зуокаса в одномандатном округе Науйининку-Расу незначителен – в поддержку А. Зуокаса высказалось 48,52 проц. избирателей. Между тем, его конкурент, консерватор Вигинтас Гаспавичюс, отстал незначительно – на 32 голоса, что в процентном выражении составляет 48,22 проц. Учитывая тот факт, что разница в цифрах совсем небольшая, Главизбирком уже в воскресенье вечером объявил о планах пересчета результатов голосования в округе Науйининку-Расу.