Главизбирком: планируется пересчет голосов в округе Науйининку-Расу

Об этом сообщила председатель Главной избирательной комиссии (Главизбиркома) Лина Петронене на пресс-конференции в Сейме в понедельник.
„Сегодня по собственной инициативе одномандатный округ Науйининку-Расу планирует пересчитать результаты выборов“, – сказала Л. Петронене.
По предварительным данным Главизбиркома, перевес голосов в пользу лидера партии „Свобода и справедливость“ Артураса Зуокаса в одномандатном округе Науйининку-Расу незначителен – в поддержку А. Зуокаса высказалось 48,52 проц. избирателей. Между тем, его конкурент, консерватор Вигинтас Гаспавичюс, отстал незначительно – на 32 голоса, что в процентном выражении составляет 48,22 проц. Учитывая тот факт, что разница в цифрах совсем небольшая, Главизбирком уже в воскресенье вечером объявил о планах пересчета результатов голосования в округе Науйининку-Расу.
По словам Л. Петронене, до пятницы посольства еще ожидают результатов голосования по почте с округа Литовцев мира. Главизбирком планирует обновить итоги выборов в этом округе на своем сайте в субботу.
Окончательные итоги выборов в Сейм Главизбирком планирует утвердить в воскресенье, 3 ноября.
ELTA напоминает, что в воскресенье состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 мандата в парламенте.
Нынешние правящие консерваторы находятся на втором месте с 28 мандатами, а занимающая третье место Заря Немана получит 20 мест в парламенте.
В Сейм следующего созыва также прошел Союз демократов „Во имя Литвы“ с 14 мандатами, Движение либералов с 12 мандатами и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 8 местами в парламенте.
В парламент также прошли три представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) – Ярослав Наркевич, Рита Тамашунене и Чеслав Ольшевский. Впервые в Сейме будет работать представитель Национального объединения Витаутас Синица. Мандат также получили председатель партии „Свобода и справедливость“ Артурас Зуокас и самовыдвиженцы Виктор Федоров и Виталиюс Шершнёвас.
В ходе повторного голосования явка избирателей составила 41,31 проц.