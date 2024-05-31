Главизбирком: Пинскусы подкупали избирателей

Это решение поддержали 5 членов комиссии, 3 проголосовали против, 2 воздержались. Поэтому голос председателя ГИК Лины Петронене был решающим.

Такое решение было принято в ходе заседания, состоявшегося в четверг. По мнению ГИК, политики, баллотирующиеся в Европарламент (ЕП), посетили жителей Ширвинтского края уже во время избирательной кампании, поэтому раздаваемые подарки расцениваются как подкуп.

Высказавшаяся на заседании Пинскувене пояснила, что подарки дому престарелых – давняя семейная традиция.

"Мы занимаемся этим уже 9 лет и делаем это в двух домах престарелых. В тот же вечер была доставлена та же выпечка. Ни в одном доме престарелых агитации не было", - комиссии сказала Пинскувене.