Главизбирком отозвал свое решение о мандате мэра Синкявичюса

Такое решение ГИК принял единогласно.

Член ГИК от соцдемов Юстас Панкаускас сказал, что на сегодняшний день не осталось никаких препятствий, которые мешали бы Синкявичюсу работать на посту мэра до конца срока полномочий.

С ним согласилась и член ГИК Ольга Килкинова, которая отметила, что прежнее решение Главизбиркома было связано с тогдашним постановлением суда.

Панкаускас заметил, что парламент может корректировать свое решение о досрочных выборах мэра в Йонаве и акцентировал, что если будут отозваны выборы, то можно будет сэкономить бюджетные средства.

„Можно сэкономить значительную сумму, больше миллиона, если эти выборы не состоятся“, – сказал он.