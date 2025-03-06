Главизбирком отозвал свое решение о мандате мэра Синкявичюса

Такое решение ГИК принял единогласно.
Член ГИК от соцдемов Юстас Панкаускас сказал, что на сегодняшний день не осталось никаких препятствий, которые мешали бы Синкявичюсу работать на посту мэра до конца срока полномочий.
С ним согласилась и член ГИК Ольга Килкинова, которая отметила, что прежнее решение Главизбиркома было связано с тогдашним постановлением суда.
Панкаускас заметил, что парламент может корректировать свое решение о досрочных выборах мэра в Йонаве и акцентировал, что если будут отозваны выборы, то можно будет сэкономить бюджетные средства.
„Можно сэкономить значительную сумму, больше миллиона, если эти выборы не состоятся“, – сказал он.
В свою очередь представитель ГИК Рокас Стаблингис заметил, что Синкявичюс не просил вернуть его на пост мэра и не просил отменить выборы мэра.
Напомним, что в четверг Синкявичюс обратился в ГИК с просьбой отозвать решение об упразднении мандата мэра .
В среду, 5 марта, Верховный суд Литвы оправдал Синкявичюса по делу о „чековом“ скандале. Суд констатировал, что действия тогдашнего политика не могли привести к уголовному делу, кроме того, он вернул присвоенные деньги.
Председатель ГИК Лина Петронене сказала, что Синкявичюс может восстановиться на посту мэра 6 марта.
„Это произойдет, когда решение будет объявлено в реестре законодательных актов. Мы сделаем это сегодня“, – сказала она журналистам.
„Если парламент отменит выборы в Йонаве, то Синкявичюс останется на посту мэра до конца срока полномочий“, – сказала она.
Спикер парламента Саулюс Сквернялис сказал, что 10 марта парламент должен принять решение и отменить запланированные на следующей неделе досрочные выборы мэра Йонавы.
„Надо принять решение, чтобы восстановить справедливость. Его оправдали. Мандат надо вернуть. Поскольку мандат вернут, нет смысла проводить новые выборы. Он был избран мэром и вернется на свой пост“, – сказал Сквернялис.