2024.10.21 09:24

Главизбирком Литвы подтвердил результаты первого тура выборов в Сейм в 8 одномандатных округах

 
Мигле Валоните
ru.DELFI.lt
ELTA
ГИК
ГИК
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Главная избирательная комиссия (ГИК) подтвердила результаты состоявшегося 13 октября первого тура выборов в Сейм в 8 одномандатных округах.

Как сообщалось ранее, в этих одномандатных округах кандидаты получили мандаты членов Сейма уже в первом туре. Еще в 63 одномандатных округах будет проведено повторное голосование в это воскресенье.

В одномандатном округе Старый город-Жверинас мандат члена Сейма получила председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен, набравшая 44,9 проц. голосов.

В Антакальнисском одномандатном округе в ходе первого тура мандат члена Сейма завоевала возглавившая список консерваторов на выборе премьер Ингрида Шимоните, набравшая 53,55 проц. голосов.

В Кельмеско-Шилальском одномандатном округе место в Сейме себе обеспечил председатель партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис, за него голоса отдали 46,44 проц. избирателей.

В Кедайнском одномандатном округе мандат получил бывший „трудовик“ самовыдвиженец Виктор Федоров, его поддержали 41,36 проц. избирателей.

В Жемгальском западном округе в первом туре победила социал-демократ Вайда Алекнавичене, за которую проголосовали 39,55 проц. избирателей.

В Шальчининкско-Вильнюсском округе мандат завоевал член Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ярослав Наркевич, получивший 46,75 проц. голосов.

В Неменчинском одномандатном округе победу завоевала представительница ИАПЛ-СХС Рита Тамашунене, за которую проголосовали 43,34 проц. избирателей.

В Йонавском одномандатном округе в ходе первого тура мандат получил социал-демократ Эугениюс Сабутис, набравший 54,39 проц. голосов.

В одномандатных округах избирается 71 член Сейма, еще 70 мест в Сейме избираются по спискам кандидатов партий во многомандатном округе – 18 мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), 17 – консерваторы, 14 – партия „Заря Немана“, 8 – Союз демократов „Во имя Литвы“, 7 – движение либералов и еще 6 – Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ).

Второй тур парламентских выборов состоится 27 октября.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии