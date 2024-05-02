Главизбирком лишил Жемайтайтиса депутатского мандата

Это решение было принято членами ГИК единогласно.

Четверг был последний день действия мандата Жемайтайтиса.

"Звонила канцлер парламента, чтобы узнать, когда именно будет упразднен мандат, поскольку надо увольнять помощников и т.д. Последний день полномочий - сегодня", – сказала председатель ГИК Лина Петронене.

Жемайтайтиса в 2020 г. выбрали в парламент в одномандатном округе Кельме-Шилале. Однако новые выборы проводить не будут, поскольку до парламентских выборов в Литве осталось меньше года.

Напомним, что в минувший четверг Конституционный Суд (КС) признал, что депутат Сейма Ремигиюс Жемайтайтис своими антисемитскими высказываниями нарушил присягу депутата и грубо нарушил Конституцию.