Главе МИД Литвы все еще приходится оправдываться из-за греческой виллы: по его мнению, СМИ должны оценивать ситуацию более критически

„Мне кажется, если бы кто-то, любое политическое лицо раздувало искусственный скандал о каком-то другом лице в политике, вы бы не позволили его осветить. Вы бы не позволили мне прокомментировать, вы бы не пошли, вы бы не напали на этого человека потому, что вы – критические к политикам. Но когда ваши коллеги из другого СМИ делают то же самое, вы не удосуживаетесь быть критическими. Так что в этом смысле, если кто-то назвал меня жирафом, то мне не нужно показывать вам фотографии, где в моем свидетельстве о рождении написано, что я человек, а не жираф. Думаю, вы сами могли бы выбрать, какова реальность“, — сказал Г. Ландсбергис.