Главе МИД Литвы все еще приходится оправдываться из-за греческой виллы: по его мнению, СМИ должны оценивать ситуацию более критически

„Думаю, на многие вопросы вы могли бы ответить сами“, – заявил Г. Ландсбергис журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, почему он ранее не объяснил открыто обстоятельства приобретения виллы.
Лидер консерваторов ясно дал понять, что он критически относится к средствам массовой информации, которые, по его словам, не оценивают должным образом публикации других коллег из СМИ.
„Мне кажется, если бы кто-то, любое политическое лицо раздувало искусственный скандал о каком-то другом лице в политике, вы бы не позволили его осветить. Вы бы не позволили мне прокомментировать, вы бы не пошли, вы бы не напали на этого человека потому, что вы – критические к политикам. Но когда ваши коллеги из другого СМИ делают то же самое, вы не удосуживаетесь быть критическими. Так что в этом смысле, если кто-то назвал меня жирафом, то мне не нужно показывать вам фотографии, где в моем свидетельстве о рождении написано, что я человек, а не жираф. Думаю, вы сами могли бы выбрать, какова реальность“, — сказал Г. Ландсбергис.
„Но если есть желание каким-то образом раздуть скандал – это понятно, тогда надо спросить, почему я не сразу ответил, что я не жираф. Извините, у меня нет на это времени“, — добавил он.
На вопрос об инициативе оппозиции вызвать политика на трибуну зала пленарных заседаний Сейма для разъяснения ситуации, Г. Ландсбергис повторил, что все ответы уже даны.
„Я полностью ответил на все вопросы. Если вы читаете СМИ, то на всё есть ответы. Больше ничего сказать по этому поводу я не могу и не думаю, что должен, только потому что вы не успели задать свои вопросы, а другие СМИ об этом спросили“, – ответил журналистам председатель партии консерваторов.