Глава Верховной Рады надеется, что новый Сейм продолжит поддерживать Украину

„Хочу поздравить всех вас с выборами в Сейм, отвечающими самым высоким требованиям демократии. Я не сомневаюсь, что по итогам второго тура граждане Литвы выберут представителей, которые будут достойны, и продолжат дружбу с нами, продолжат работу состава нынешнего Сейма и образцовую поддержку Украины в борьбе за независимость“, - сказал Р. Стефанчук во время проходящей в Вильнюсе сессии Ассамблеи парламентов Литвы и Украины.
Он также акцентировал План победы, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что Киеву нужны истребители.
„Просим снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия для поражения военных целей на территории России. Для этого нам нужны истребители, мы научим наших пилотов ими управлять“, - сказал Р. Стефанчук.
На прошлой неделе В. Зеленский представил в украинском парламенте План победы, состоящий из пяти пунктов. Вскоре его также представили на саммите Евросоюза в Брюсселе.
Глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что элементы, предусмотренные в Плане победы, подготовленном В. Зеленским – это работы, не проделанные западными партнерами. По его словам, Украина не добьется победы, пока эти работы не будут завершены.
В первом пункте Плана победы подчеркивается важность приглашения Украины в НАТО. Второй пункт касается обороны, третий – сдерживания. Четвертый пункт плана включает в себя стратегический экономический потенциал, также он предусматривает усиление санкционного давления на агрессора, а пятый пункт посвящен послевоенному периоду.