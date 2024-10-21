2024.10.21 13:49

Глава Верховной Рады надеется, что новый Сейм продолжит поддерживать Украину

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Seimo pirmininkės V. Čmilytės-Nielsen ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininko R. Stefančuko komentarai spaudai
Seimo pirmininkės V. Čmilytės-Nielsen ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininko R. Stefančuko komentarai spaudai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук надеется, что после выборов в Сейм, второй тур которых состоится в это воскресенье, новый парламент продолжит поддерживать Киев.

„Хочу поздравить всех вас с выборами в Сейм, отвечающими самым высоким требованиям демократии. Я не сомневаюсь, что по итогам второго тура граждане Литвы выберут представителей, которые будут достойны, и продолжат дружбу с нами, продолжат работу состава нынешнего Сейма и образцовую поддержку Украины в борьбе за независимость“, - сказал Р. Стефанчук во время проходящей в Вильнюсе сессии Ассамблеи парламентов Литвы и Украины.

Он также акцентировал План победы, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что Киеву нужны истребители.

„Просим снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия для поражения военных целей на территории России. Для этого нам нужны истребители, мы научим наших пилотов ими управлять“, - сказал Р. Стефанчук.

На прошлой неделе В. Зеленский представил в украинском парламенте План победы, состоящий из пяти пунктов. Вскоре его также представили на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что элементы, предусмотренные в Плане победы, подготовленном В. Зеленским – это работы, не проделанные западными партнерами. По его словам, Украина не добьется победы, пока эти работы не будут завершены.

В первом пункте Плана победы подчеркивается важность приглашения Украины в НАТО. Второй пункт касается обороны, третий – сдерживания. Четвертый пункт плана включает в себя стратегический экономический потенциал, также он предусматривает усиление санкционного давления на агрессора, а пятый пункт посвящен послевоенному периоду.

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