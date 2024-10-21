Глава Верховной Рады надеется, что новый Сейм продолжит поддерживать Украину

„Хочу поздравить всех вас с выборами в Сейм, отвечающими самым высоким требованиям демократии. Я не сомневаюсь, что по итогам второго тура граждане Литвы выберут представителей, которые будут достойны, и продолжат дружбу с нами, продолжат работу состава нынешнего Сейма и образцовую поддержку Украины в борьбе за независимость“, - сказал Р. Стефанчук во время проходящей в Вильнюсе сессии Ассамблеи парламентов Литвы и Украины.