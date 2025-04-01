Глава Telia Lietuva: вовлеченность государства в подготовку к реагированию на угрозы недостаточная

„Это часто является слабым местом литовского управления (...). Там, где начинается межведомственное сотрудничество, мы не умеем этого сделать. И теперь я чувствую это в сфере обороны – там, где работа ведется с частным сектором“, - сказала Г. Каминскайте-Салтерс в программе „Угол ELTA“.
По ее словам, рассматривая геополитические вызовы, она хотела бы видеть более активное участие государства – в первую очередь, путем объединения как частных, так и государственных предприятий.
„Чтобы мы знали – если произойдет такой-то случай, что мы делаем. И в Эстонии, и в Финляндии, что касается общения с коллегами, это происходит постоянно“, - сказала Г. Каминскайте-Салтерс.
„Я думаю, мы дорастем до этого. (...) Каждый выполнил свою часть работы, теперь нам просто нужно собрать пазл, и я думаю, что это будет качественно очень важным шагом для Литвы“, - продолжила она.
По словам главы Telia Lietuva, скоординированный план действий на случай агрессии со стороны другого государства был бы крайне полезен с точки зрения безопасности.
„Очень важно, чтобы роли были четкими – чего будут ожидать от телекоммуникационных компаний, чего от банков, чего от энергетических компаний, чего от других игроков. Чтобы мы не создавали свои собственные индивидуальные сценарии, а чтобы это было своего рода скоординированным планом действий для всех нас“, - сказала Г. Каминскайте-Салтерс.
„Я уверена, что подготовка на государственном уровне ведется, но давайте помнить, что наши компании контролируют огромные физические и финансовые ресурсы, которые будут очень важны в случае войны. Давайте вовлечем их и подготовимся к этому“, - заключила она.
Оценивая геополитическую ситуацию, Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в январе, договорился выделять на оборону страны в период 2026-2030 годов 5-6 проц. ВВП ежегодно. По словам лидера страны Гитанаса Науседы, в течение указанного четырехлетнего периода необходимо сохранить уровень финансирования в 5,5 процента ВВП.
Дополнительные ассигнования, согласно решению ГСО, необходимы для формирования к 2030 году в Литве армейской дивизии.