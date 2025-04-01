Глава Telia Lietuva: вовлеченность государства в подготовку к реагированию на угрозы недостаточная

„Это часто является слабым местом литовского управления (...). Там, где начинается межведомственное сотрудничество, мы не умеем этого сделать. И теперь я чувствую это в сфере обороны – там, где работа ведется с частным сектором“, - сказала Г. Каминскайте-Салтерс в программе „Угол ELTA“.

По ее словам, рассматривая геополитические вызовы, она хотела бы видеть более активное участие государства – в первую очередь, путем объединения как частных, так и государственных предприятий.

„Чтобы мы знали – если произойдет такой-то случай, что мы делаем. И в Эстонии, и в Финляндии, что касается общения с коллегами, это происходит постоянно“, - сказала Г. Каминскайте-Салтерс.