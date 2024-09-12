Глава порта: для груза российской селитры найден другой порт, вопрос о ремонте судна в Клайпеде еще будет решаться

„Найден порт, который согласен принять и выгрузить этот груз. (...) После оценки всей ситуации, было принято решение не принимать этот груз в Клайпеде (…) был найден порт, где груз будет выгружен. Позже будет решено, сможет ли судно зайти в Клайпеду для ремонта“, - сообщил журналистам в четверг Латакас.

„Однако мы не видим причин, по которым разгруженное, пустое судно, которое ходит под приемлемым для нас флагом, и чьи владельцы приемлемы для нас, не может зайти в Клайпеду на ремонт“, - отметил он.

Латакас утверждает, что судно не раз посещало Клайпедский порт, а груз не был принят только из-за его происхождения.