Глава погранслужбы Литвы: осенью миграционные потоки на границе станут более интенсивными

„Все время осенью, в сентябре-октябре миграционные потоки увеличиваются, это общая тенденция. Поскольку зимой, как показывает наш опыт, эти потоки уменьшаются из-за погодных условий, мигрантам сложнее попасть в Литву. Поэтому теперь мы прогнозируем рост“, - сказал Elta Р. Любаев.
„Потоки могут увеличиться в любое время, но европейская практика такова, что, когда лето заканчивается, в первые дни осени потоки увеличиваются. И организаторы, и сами мигранты хотят воспользоваться возможностью попасть в Евросоюз (ЕС) достаточно безопасно, пока погодные условия благоприятные“, - подчеркнул он.
Однако командующий СОГГ утверждает, что такие прогнозы могут и не сбыться, поскольку, по его словам, поток мигрантов контролируется режимами Кремля и А. Лукашенко.
„Очень сложно сказать и прогнозировать, потому что вся гибридная атака организована искусственно режимом Лукашенко. В любой момент эти потоки могут быть направлены в нашу страну, и тогда у нас на границе с Беларусью появятся мигранты. Так что сказать на 100 проц., какой будет ситуация в октябре, очень сложно. Все будет зависеть от политической ситуации и желания режимов Лукашенко, Кремля, „наказать“ ту или иную страну ЕС нашего региона“, - сказал он.
Приоритет деятельности СОГГ: усиление охраны границы с Россией
После заявления еще в апреле о желании укрепить границу Литвы с Россией Р. Любаев уверяет, что эта задача является одним из приоритетов деятельности СОГГ. По его словам, на этом участке уже обновлена часть систем пограничного контроля.
„Усиление охраны границы Литвы с Россией является приоритетом нашей деятельности в этом году. Мы уже многое сделали, выделили дополнительные силы для охраны границы, будут обновлены системы мониторинга границы, на границе будет происходить развитие инфраструктуры. Совместно с военными мы работаем над мерами контрмобильности и фортификации. Судя по общеполитическому контексту, хотя сейчас мы не фиксируем там серьезных нарушений, эта граница является одним из приоритетов нашей деятельности“, - подчеркнул командующий СОГГ.
ELTA напоминает, что в последнее время снова увеличился поток мигрантов, пытающихся незаконно пересечь государственную границу Латвии, пограничники Литвы и Эстонии оказывают помощь соседней стране.
В этом году Латвия зафиксировала почти 3,5 тыс. нелегальных мигрантов. В Литву из Беларуси с начала года не впустили 466 нелегальных мигрантов.