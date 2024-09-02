Глава погранслужбы Литвы: осенью миграционные потоки на границе станут более интенсивными

„Очень сложно сказать и прогнозировать, потому что вся гибридная атака организована искусственно режимом Лукашенко. В любой момент эти потоки могут быть направлены в нашу страну, и тогда у нас на границе с Беларусью появятся мигранты. Так что сказать на 100 проц., какой будет ситуация в октябре, очень сложно. Все будет зависеть от политической ситуации и желания режимов Лукашенко, Кремля, „наказать“ ту или иную страну ЕС нашего региона“, - сказал он.