Глава погранслужбы: корабли готовы выйти в море как-только будут зафиксированы маневры у стратегических объектов

„Наша главная задача — обеспечить наблюдение за морем. Немедленно фиксировать те случаи, когда суда совершают нехарактерные маневры вблизи наших стратегических объектов, и соответствующим образом реагировать. Все наши утвержденные алгоритмы действия имеются. (...) Должен отметить, что на сегодняшний день система наблюдения за территориальными водами под управлением СОГГ интегрирована с системами военного наблюдения. У нас есть полное понимание того, что происходит не только в территориальном море, но и в прилегающей зоне и исключительной экономической зоне“, – заявил Р. Любаев журналистам в Сейме в среду.