2025.01.08 13:33

Глава погранслужбы: корабли готовы выйти в море как-только будут зафиксированы маневры у стратегических объектов

 
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ELTA
Suomijos pareigūnai inspektuos tanklaivį dėl kabelio nutraukimo Baltijos jūroje
Suomijos pareigūnai inspektuos tanklaivį dėl kabelio nutraukimo Baltijos jūroje
ФОТО: IMAGO/Vesa Moilanen | Scanpix

Как уверяет начальник Службы охраны государственной границы (СОГГ) генерал Рустам Любаев, у Литовской армии и СОГГ есть полное понимание того, что происходит в территориальных водах страны и на прилегающих территориях. Также, по его словам, служба сейчас работает в режиме повышенной бдительности и юридически уполномочена останавливать невоенные суда и осуществлять высадки.

„Наша главная задача — обеспечить наблюдение за морем. Немедленно фиксировать те случаи, когда суда совершают нехарактерные маневры вблизи наших стратегических объектов, и соответствующим образом реагировать. Все наши утвержденные алгоритмы действия имеются. (...) Должен отметить, что на сегодняшний день система наблюдения за территориальными водами под управлением СОГГ интегрирована с системами военного наблюдения. У нас есть полное понимание того, что происходит не только в территориальном море, но и в прилегающей зоне и исключительной экономической зоне“, – заявил Р. Любаев журналистам в Сейме в среду.

„Речь идет о повышенной бдительности. Это не значит, что наши корабли постоянно находятся в море. Наши корабли готовы, они в любой момент могут выйти. И этот режим действует уже некоторое время. (...) Ресурсов на сегодня достаточно“, – заявил он.

Он подчеркнул, что СОГГ сотрудничает и регулярно проводит учения с Литовской армией и военно-морскими силами по вопросам безопасности.

Начальник СОГГ подчеркнул, что в последнее время в территориальных водах Литвы не наблюдалось никаких подозрительных действий.

„В последнее время никаких подозрительных действий мы не замечали. Конечно, необходимо оценить инфраструктуру в нашем территориальном море“, – сказал он.

В декабре вышел из строя подводный электрический кабель, соединяющий Эстонию и Финляндию.

Финляндию и Эстонию соединяют два кабеля EstLink — мощностью 350 МВт и 650 МВт. 25 декабря в 12.26 час. из-за аварии была отключена линия постоянного тока EstLink 2 мощностью 650 МВт. Эстонские и финские системные операторы Elering и Fingrid проводят работы и пытаются найти место неисправности в Балтийском море.

По предварительным данным финских должностных лиц, основная версия поломки электрокабеля EstLink 2 – саботаж, поскольку 25 декабря, помимо данного электрокабеля, были повреждены еще 3 морских кабеля.

Президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X призвал предотвратить риск, исходящий от кораблей российского теневого флота.

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