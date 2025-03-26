2025.03.26 20:28

Глава НАТО Рютте: в Литве погибли четверо американских военных

 
Литовская армия опровергает информацию
ELTA
Лина Линкявичюте
ru.DELFI.lt
Markas Rutte
Markas Rutte
ФОТО: Reuters / Scanpix

В Литве во время учений погибли четверо американские военных, сообщил в среду во время визита в Варшаву глава НАТО Марк Рютте, сообщает Reuters.

„Пока я выступал, появилась информация о гибели четырех американских военных во время инцидента в Литве“, – сказал журналистам Рютте. Он прибавил, что никаких подробностей он не знает.

Литовская армия опровергла заявления главы НАТО. „Пока нет никаких доказательств или информации, подтверждающей гибель военных. Ведется интенсивная спасательная операция. Мы информировали об этом и Рютте“, – сообщила армия.

Такую информацию не подтверждает и министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

По ее словам, делают все возможное, чтобы найти пропавших.

„В поисках заняты американские военные и Литовская армия, прилагают максимум усилий. Люди работают круглые сутки“, – писала в социальной сети X министр.

„Все остаются в дежурном режиме и готовы оказать медицинскую помощь“, – прибавила Шакалене.

Литовские военные в среду сообщали, что разыскивают американских военных и гусеничное транспортное средство. Военные пропали во время учений на полигоне в Пабраде, недалеко от границы с Беларусью, сообщает армия США.

Напомним, что во вторник в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничной машине на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

„Установлено возможное место инцидента, ведутся поиски и спасательная операция“, – сказал в среду майор Литовской армии Гинтаутас Цюнис.

„Военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях“, – сказано в пресс-релизе посольства США.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии