Глава НАТО Рютте: в Литве погибли четверо американских военных

„В поисках заняты американские военные и Литовская армия, прилагают максимум усилий. Люди работают круглые сутки“, – писала в социальной сети X министр.

По ее словам, делают все возможное, чтобы найти пропавших.

Литовская армия опровергла заявления главы НАТО. „Пока нет никаких доказательств или информации, подтверждающей гибель военных. Ведется интенсивная спасательная операция. Мы информировали об этом и Рютте“, – сообщила армия.

„Пока я выступал, появилась информация о гибели четырех американских военных во время инцидента в Литве“, – сказал журналистам Рютте. Он прибавил, что никаких подробностей он не знает.

Литовские военные в среду сообщали, что разыскивают американских военных и гусеничное транспортное средство. Военные пропали во время учений на полигоне в Пабраде, недалеко от границы с Беларусью, сообщает армия США.

Напомним, что во вторник в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничной машине на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

„Установлено возможное место инцидента, ведутся поиски и спасательная операция“, – сказал в среду майор Литовской армии Гинтаутас Цюнис.

„Военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях“, – сказано в пресс-релизе посольства США.