Глава МВД: во время общегосударственных учений гражданской обороны не все жители получили оповещения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Agnė Bilotaitė ir Saulius Greičius
Agnė Bilotaitė ir Saulius Greičius
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В понедельник во время общегосударственных учений гражданской обороны с проверкой системы оповещения населения не все жители получили телефонные сообщения, сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте.

"В 10 часов были проверены системы оповещения населения, мы слышали сирены. Каждый житель должен был получить текстовое сообщение на свой телефон. Не все получили, будем выяснять, связано ли это с отдельными операторами", – прокомментировала А. Билотайте журналистам на Вильнюсском вокзале.

По ее словам, на 2024 год запланировано еще 16 таких учений, а в ближайшие 3 года – еще 57.

"Учения призваны выявить, есть ли какие-либо недочеты, и, если они есть, незамедлительно принять решения. Через пару недель мы получим оценку учений и сможем дать рекомендации учреждениям", – сказал министр.

А. Билотайте подчеркнула, что более подробную информацию об эвакуации можно найти на странице lt72.lt.

В понедельник прошли общегосударственные учения гражданской обороны с проверкой системы оповещения населения.

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