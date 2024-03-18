Глава МВД: во время общегосударственных учений гражданской обороны не все жители получили оповещения

"В 10 часов были проверены системы оповещения населения, мы слышали сирены. Каждый житель должен был получить текстовое сообщение на свой телефон. Не все получили, будем выяснять, связано ли это с отдельными операторами", – прокомментировала А. Билотайте журналистам на Вильнюсском вокзале.

По ее словам, на 2024 год запланировано еще 16 таких учений, а в ближайшие 3 года – еще 57.

"Учения призваны выявить, есть ли какие-либо недочеты, и, если они есть, незамедлительно принять решения. Через пару недель мы получим оценку учений и сможем дать рекомендации учреждениям", – сказал министр.

А. Билотайте подчеркнула, что более подробную информацию об эвакуации можно найти на странице lt72.lt.