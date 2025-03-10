Глава МВД: на сегодняшний день самый большой риск исходит от военных и гибридных угроз

„Сотрудничество с бизнесом рассматриваем как возможность реализовать запланированные инвестиции и привнести больше инноваций в гражданскую оборону, что крайне необходимо для реагирования на растущий и сложный контекст опасностей и угроз“, – добавил он.

„Нынешняя ситуация с безопасностью в нашем регионе означает, что именно военные и гибридные угрозы на сегодняшний день представляют наибольший риск. Крепкая гражданская оборона – наш общий интерес, поэтому мы должны сплотить государственные и муниципальные учреждения для совместной работы с экономическими и социальными партнерами“, – заявил министр на форуме.

„Законодательства и планов реагирования недостаточно для надлежащей подготовки к ответам на кризисы и чрезвычайные ситуации. Необходимо, чтобы обеспечение человеческими и материальными ресурсами соответствовало вызовам, поставленным целям и задачам“, – цитируется В. Кондратович в сообщении МВД.

По данным МВД, в программе укрепления и развития гражданской обороны к 2030 году предусмотрено 7 приоритетов, среди которых строительство убежищ, доработка системы информирования и оповещения населения, а также воспитание культуры народного сопротивления и самообороны. На реализацию этой программы выделено около 280 млн евро.