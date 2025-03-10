Глава МВД: на сегодняшний день самый большой риск исходит от военных и гибридных угроз

„Нынешняя ситуация с безопасностью в нашем регионе означает, что именно военные и гибридные угрозы на сегодняшний день представляют наибольший риск. Крепкая гражданская оборона – наш общий интерес, поэтому мы должны сплотить государственные и муниципальные учреждения для совместной работы с экономическими и социальными партнерами“, – заявил министр на форуме.
„Сотрудничество с бизнесом рассматриваем как возможность реализовать запланированные инвестиции и привнести больше инноваций в гражданскую оборону, что крайне необходимо для реагирования на растущий и сложный контекст опасностей и угроз“, – добавил он.
По словам министра В. Кондратовича, финансовые инвестиции в гражданскую оборону являются необходимым элементом повышения устойчивости.
„Законодательства и планов реагирования недостаточно для надлежащей подготовки к ответам на кризисы и чрезвычайные ситуации. Необходимо, чтобы обеспечение человеческими и материальными ресурсами соответствовало вызовам, поставленным целям и задачам“, – цитируется В. Кондратович в сообщении МВД.
По данным МВД, в программе укрепления и развития гражданской обороны к 2030 году предусмотрено 7 приоритетов, среди которых строительство убежищ, доработка системы информирования и оповещения населения, а также воспитание культуры народного сопротивления и самообороны. На реализацию этой программы выделено около 280 млн евро.
„77 млн планируется выделить на модернизацию укрытий, 13 млн евро – на развитие сети сирен оповещения, 27 млн евро пойдут на поддержку муниципальных проектов по подготовке к гражданской обороне, 9 млн евро планируется инвестировать и усилить взаимодействие военных комендатур с силами гражданской обороны и муниципалитетами, а 5,5 млн будут направлены на разработку новой современной комплексной многоканальной системы оповещения“, – говорится в сообщении ведомства.
Как ранее заявляло Министерство внутренних дел, цель состоит в том, чтобы в случае опасности в муниципальных убежищах в районах страны могли укрыться 40 проц. населения, в городах – 60 проц., тогда как в целом по стране этот показатель должен составить 50 проц.
На данный момент в стране оборудовано около 6,4 тыс. укрытий, в которых смогут укрыться 1,5 млн человек.