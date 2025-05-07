Глава МВД: мы ценим усилия ORLEN Lietuva по усилению безопасности объектов государственного значения

„В связи с ростом гибридных угроз необходимо обеспечить максимально тесное взаимодействие со службами внутренних дел и стремиться к внедрению на предприятии самых современных мер безопасности“, — добавил он.

„В нынешнем контексте безопасности, видя возможные угрозы Мажейкяйскому заводу и Бутингскому терминалу, мы высоко ценим внимание и усилия, предпринимаемые ORLEN Lietuva для укрепления безопасности этих объектов государственного значения“, – цитируется Кондратович в заявлении Министерства внутренних дел (МВД ).

Министр подчеркнул, что Мажейкяйский завод и Бутингский терминал являются критически важными инфраструктурными объектами, безопасности которых уделяется большое внимание как со стороны администрации предприятия, так и со стороны служб системы внутренних дел.

В ходе визита была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества с литовской полицией, Службой общественной безопасности (СОБ) и Службой охраны государственной границы (СОГГ) с целью обеспечения оперативного реагирования на возможные инциденты на Мажейкяйском предприятии.

Кроме того, министр Кондратович также обратил внимание на вклад пожарных сил в предотвращение возможных пожаров. По его словам, приоритетное внимание следует уделить профилактике пожаров и усилению пожарной безопасности на предприятии.