2025.05.07 07:02

Глава МВД: мы ценим усилия ORLEN Lietuva по усилению безопасности объектов государственного значения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Orlen Lietuva“
„Orlen Lietuva“
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Министр внутренних дел Владислав Кондратович вместе с главами уставных служб посетил в среду нефтеперерабатывающий завод акционерного общества ORLEN Lietuva в Мажейкяй, где обсуждались актуальные вопросы инфраструктурной безопасности, сотрудничество со службами общественной безопасности и инвестиции в безопасность предприятия.

Министр подчеркнул, что Мажейкяйский завод и Бутингский терминал являются критически важными инфраструктурными объектами, безопасности которых уделяется большое внимание как со стороны администрации предприятия, так и со стороны служб системы внутренних дел.

„В нынешнем контексте безопасности, видя возможные угрозы Мажейкяйскому заводу и Бутингскому терминалу, мы высоко ценим внимание и усилия, предпринимаемые ORLEN Lietuva для укрепления безопасности этих объектов государственного значения“, – цитируется Кондратович в заявлении Министерства внутренних дел (МВД).

„В связи с ростом гибридных угроз необходимо обеспечить максимально тесное взаимодействие со службами внутренних дел и стремиться к внедрению на предприятии самых современных мер безопасности“, — добавил он.

В ходе визита была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества с литовской полицией, Службой общественной безопасности (СОБ) и Службой охраны государственной границы (СОГГ) с целью обеспечения оперативного реагирования на возможные инциденты на Мажейкяйском предприятии.

Кроме того, министр Кондратович также обратил внимание на вклад пожарных сил в предотвращение возможных пожаров. По его словам, приоритетное внимание следует уделить профилактике пожаров и усилению пожарной безопасности на предприятии.

По данным МВД, в настоящее время СОБ разрабатывает стандарт физической безопасности, предусматривающий технические меры по обеспечению безопасности объектов критически важной инфраструктуры. Ожидается, что эти меры будут внедряться самими предприятиями на основе рекомендаций СОБ и в тесном сотрудничестве с ответственными ведомствами, включая СОГГ.

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