Глава МВД: мы ценим усилия ORLEN Lietuva по усилению безопасности объектов государственного значения

Министр подчеркнул, что Мажейкяйский завод и Бутингский терминал являются критически важными инфраструктурными объектами, безопасности которых уделяется большое внимание как со стороны администрации предприятия, так и со стороны служб системы внутренних дел.
„В нынешнем контексте безопасности, видя возможные угрозы Мажейкяйскому заводу и Бутингскому терминалу, мы высоко ценим внимание и усилия, предпринимаемые ORLEN Lietuva для укрепления безопасности этих объектов государственного значения“, – цитируется Кондратович в заявлении Министерства внутренних дел (МВД).
„В связи с ростом гибридных угроз необходимо обеспечить максимально тесное взаимодействие со службами внутренних дел и стремиться к внедрению на предприятии самых современных мер безопасности“, — добавил он.
В ходе визита была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества с литовской полицией, Службой общественной безопасности (СОБ) и Службой охраны государственной границы (СОГГ) с целью обеспечения оперативного реагирования на возможные инциденты на Мажейкяйском предприятии.
Кроме того, министр Кондратович также обратил внимание на вклад пожарных сил в предотвращение возможных пожаров. По его словам, приоритетное внимание следует уделить профилактике пожаров и усилению пожарной безопасности на предприятии.
По данным МВД, в настоящее время СОБ разрабатывает стандарт физической безопасности, предусматривающий технические меры по обеспечению безопасности объектов критически важной инфраструктуры. Ожидается, что эти меры будут внедряться самими предприятиями на основе рекомендаций СОБ и в тесном сотрудничестве с ответственными ведомствами, включая СОГГ.