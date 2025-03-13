Глава МВД: Министерство регионов будет располагаться в столице

„На начальном этапе Министерство регионов будет находиться в столице“, - в четверг Žinių radijas сказал В. Кондратович.

„У нас уже была история попыток перенести министерство в другой город. Вышло не очень хорошо. Не хочется начинать с неудачи. Важно начать успешно, поскольку приближается период финансирования, и мы не можем допускать ошибок в этот период“, - сказал он.

Министр отметил, что хотя само министерство будет работать в Вильнюсе, подведомственные ему агентства или другие учреждения могут быть созданы в других городах или региональных центрах.