Глава МВД: Министерство регионов будет располагаться в столице

„На начальном этапе Министерство регионов будет находиться в столице“, - в четверг Žinių radijas сказал В. Кондратович.
„У нас уже была история попыток перенести министерство в другой город. Вышло не очень хорошо. Не хочется начинать с неудачи. Важно начать успешно, поскольку приближается период финансирования, и мы не можем допускать ошибок в этот период“, - сказал он.
Министр отметил, что хотя само министерство будет работать в Вильнюсе, подведомственные ему агентства или другие учреждения могут быть созданы в других городах или региональных центрах.
„Возможно, появятся какие-то организации, подчиненные министерству, которые потенциально могли бы располагаться в других частях Литвы“, - сказал министр.
Создание Министерства регионов было предложено лидером страны Гитанасом Науседой в сентябре прошлого года. По его словам, новое учреждение возьмет на себя ответственность за формирование региональной политики и будет способствовать повышению самостоятельности муниципалитетов.
Законодательный пакет о создании Министерства регионов планируется подготовить и внести в Сейм в этом году.