2025.03.13 13:55

Глава МВД: Министерство регионов будет располагаться в столице

 
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
ELTA
Vladislav Kondratovič
Vladislav Kondratovič
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Министерство регионов, которое приступит к работе в следующем году, будет располагаться в Вильнюсе, сообщил министр внутренних дел Владислав Кондратович. По его словам, предыдущие попытки перенести министерства в другие города Литвы провалились, поэтому, по мнению политика, подобная ошибка не может повториться.

„На начальном этапе Министерство регионов будет находиться в столице“, - в четверг Žinių radijas сказал В. Кондратович.

„У нас уже была история попыток перенести министерство в другой город. Вышло не очень хорошо. Не хочется начинать с неудачи. Важно начать успешно, поскольку приближается период финансирования, и мы не можем допускать ошибок в этот период“, - сказал он.

Министр отметил, что хотя само министерство будет работать в Вильнюсе, подведомственные ему агентства или другие учреждения могут быть созданы в других городах или региональных центрах.

„Возможно, появятся какие-то организации, подчиненные министерству, которые потенциально могли бы располагаться в других частях Литвы“, - сказал министр.

Создание Министерства регионов было предложено лидером страны Гитанасом Науседой в сентябре прошлого года. По его словам, новое учреждение возьмет на себя ответственность за формирование региональной политики и будет способствовать повышению самостоятельности муниципалитетов.

Законодательный пакет о создании Министерства регионов планируется подготовить и внести в Сейм в этом году.

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