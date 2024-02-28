Глава МВД Литвы: за три года мы кардинально изменили ситуацию с безопасностью госграницы

"За три года мы реализовали то, что на первый взгляд в столь короткие сроки казалось невозможным. Мы создали стандарт охраны границы, который стал примером для Европы – срочно установлен физический барьер протяженностью 510 км, 100 проц. границы с Беларусью покрыто современными системами мониторинга границы. Мы усилили обеспечение пограничников, в том числе оружием, соответствующим стандартам НАТО. Так что нам есть чем гордиться. Наша граница является самой защищенной за все 33 года независимости, и пограничники лучше, чем когда-либо, готовы противостоять любым угрозам", - сказала министр А. Билотайте на мероприятии СОГГ.