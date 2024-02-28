Глава МВД Литвы: за три года мы кардинально изменили ситуацию с безопасностью госграницы

"За три года мы реализовали то, что на первый взгляд в столь короткие сроки казалось невозможным. Мы создали стандарт охраны границы, который стал примером для Европы – срочно установлен физический барьер протяженностью 510 км, 100 проц. границы с Беларусью покрыто современными системами мониторинга границы. Мы усилили обеспечение пограничников, в том числе оружием, соответствующим стандартам НАТО. Так что нам есть чем гордиться. Наша граница является самой защищенной за все 33 года независимости, и пограничники лучше, чем когда-либо, готовы противостоять любым угрозам", - сказала министр А. Билотайте на мероприятии СОГГ.
По словам министра, с 2021 года ситуация на границе изменилась до неузнаваемости. Тогда в заключении аудита говорилось, что служба "не оснащена по нормам военной и гражданской безопасности". Системы наблюдения государственной границы охватывают лишь 38 проц. границы с Беларусью, и их планировалось завершить только к 2027 году. Министр подчеркнула, что бюджет СОГГ с 2020 года увеличился на целых 77,2 проц., из которых 46,7 проц. выделяется на заработную плату.
В прошлом году укреплению государственной границы также способствовало закрытие 4-х контрольно-пропускных пунктов (КПП), восстановление Отряда береговой охраны, установка патрульного пути, а также обновленный План прикрытия государственной границы, который усиливает взаимодействие пограничников и армии на границе.
Говоря о целях этого года, министр А. Билотайте подчеркнула необходимость дальнейшего укрепления возможностей пограничников и повышения скорости реагирования, подготовки к нетипичным ситуациям и реагирования на гибридные угрозы.
Как указывает министерство, в ближайшие годы планируется обеспечить постоянное обновление систем пограничного наблюдения, завершить перевооружение пограничников оружием, соответствующим стандартам НАТО, расширить парк беспилотников, усилить контрмобильные возможности, и проводить больше учений с армией.
Министр также подчеркнула, что особое внимание следует уделить укреплению внешней границы ЕС в направлении Российской Федерации.