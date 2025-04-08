Глава МВД Литвы: в готовящемся миграционном пакете рассматривается закрытие границ

„Сейчас готовится очень большой миграционный пакет, который может включать определенные изменения, связанные, скажем, с возможным закрытием границ, как это сейчас делают Финляндия или Польша“, - рассказал В. Кондратович телеканалу LRT.

„Мы сейчас смотрим, анализируем практику этих двух государств, когда именно повторяются такие события, нападения на пограничников, можно ли решением, скажем, правительства, вводить определенные ограничения на прием заявлений о предоставлении убежища“, - сказал министр.

Поток мигрантов в восточные страны Евросоюза хлынул в 2021 году, и Запад обвинил в этом минский режим.