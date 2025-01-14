Глава МВД Литвы уточняет свою мысль: я имел в виду народ Беларуси, а не страну

„Я имел в виду народ, потому что меня спрашивали о белорусах, точно не о стране – страна находится под контролем диктатора Лукашенко и никаких оправданий быть не может“, – заявил В. Кондратович новостному порталу 15min.lt.
Как уверяет министр, в интервью каналу „Настоящее время“ он говорил об историческом контексте стран, общей истории Литвы и Беларуси.
„На самом деле та общая история, история ВКЛ и Речи Посполитой показала, что мы можем быть вместе с белорусским народом. Мы вместе когда-то пережили гнет российского царя и красной империи. Сегодня на мероприятиях 13 января я услышал хорошее наблюдение, фразу о том, что история трех восстаний придала нам силы и дух в 1990-1991 годах, когда мы пошли защищать свою независимость. Что касается восстаний, то в них также приняли участие люди, живущие в Беларуси. Жаль, что им не удалось зажечь пламя свободы, как это удалось Литве, но я думаю, что это удастся“, – сказал он новостному порталу.
Однако министр внутренних дел признал, что такая идея „дружбы народов“ может быть использована пропагандистскими каналами, поддерживающими режим.
„Но да, мы не должны забывать, что там сейчас правит Александр Лукашенко, который узурпировал все государство, и наша безопасность не позволяет нам сегодня делать что-то иное, чем то, что мы делаем: мы должны учитывать любые угрозы, которые исходят оттуда“, – отметил В. Кондратович.
В опубликованном на выходных интервью каналу „Настоящее время“ министру внутренних дел В. Кондратовичу был задан вопрос об ограничении миграции из Беларуси. Говоря об этом, политик также отметил, что Беларусь в культурном отношении является наиболее близкой к Литве страной.
„Здесь только могу подтвердить, что культурно самая близкая страна для Литвы это конечно же Беларусь. Общая история, общая культура, общий первый статут, который был. И скажем родственные связи с Беларусью, скажем, очень большие, потому что много граждан Литвы имеют родственников в Беларуси. Так уже исторически сложилось, история такая, что, многовековая, что это просто иначе не могло быть. Поэтому, здесь о близости и менталитете, понятии, скажем, что творится в Литве, конечно же, эта страна одна из наиблизших, но ситуация такая, какая есть“, – сказал министр в интервью „Настоящему времени“.
„И я еще раз подтвержу, только, сомнения, скажем, других институций, которые как-бы управляют рисками, которые могут повлиять на стабильность нашего государства, что здесь нужно дополнительное внимание, то есть, стабильность государства прежде всего, а потом уже будем смотреть остальные моменты“, – заявил он.