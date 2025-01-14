Глава МВД Литвы уточняет свою мысль: я имел в виду народ Беларуси, а не страну

„Я имел в виду народ, потому что меня спрашивали о белорусах, точно не о стране – страна находится под контролем диктатора Лукашенко и никаких оправданий быть не может“, – заявил В. Кондратович новостному порталу 15min.lt.

„На самом деле та общая история, история ВКЛ и Речи Посполитой показала, что мы можем быть вместе с белорусским народом. Мы вместе когда-то пережили гнет российского царя и красной империи. Сегодня на мероприятиях 13 января я услышал хорошее наблюдение, фразу о том, что история трех восстаний придала нам силы и дух в 1990-1991 годах, когда мы пошли защищать свою независимость. Что касается восстаний, то в них также приняли участие люди, живущие в Беларуси. Жаль, что им не удалось зажечь пламя свободы, как это удалось Литве, но я думаю, что это удастся“, – сказал он новостному порталу.