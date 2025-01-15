Глава МВД Литвы считает, что часть функций полиции могли бы взять на себя органы местного самоуправления

„Взаимодействие с муниципалитетом в этой области очень важно. (...) Допустим, Закон о благосостоянии животных – полиция действительно участвует во многих вещах. Или нарушения правил управления окружающей средой, чистоты и порядка. Местные органы власти, безусловно, могут взять на себя эту функцию через отделы общественного порядка, возможно, эти отделы необходимо стандартизировать, ввести больше компетенций, есть муниципалитеты, которые действительно вкладывают в это большие средства, пытаются это сделать, но с разным успехом. Часть этих вопросов можно было бы снять, жители могли бы обращаться (в муниципалитеты – ELTA)“, - заявил В. Кондратович в эфире радио LRT в среду.