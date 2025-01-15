2025.01.15 13:17

Глава МВД Литвы считает, что часть функций полиции могли бы взять на себя органы местного самоуправления

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vladislav Kondratovič
Vladislav Kondratovič
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Министр внутренних дел Владислав Кондратович считает, что на полицию в настоящее время возложено слишком много различных функций. По словам министра, часть из них могут быть переданы муниципалитетам.

„Взаимодействие с муниципалитетом в этой области очень важно. (...) Допустим, Закон о благосостоянии животных – полиция действительно участвует во многих вещах. Или нарушения правил управления окружающей средой, чистоты и порядка. Местные органы власти, безусловно, могут взять на себя эту функцию через отделы общественного порядка, возможно, эти отделы необходимо стандартизировать, ввести больше компетенций, есть муниципалитеты, которые действительно вкладывают в это большие средства, пытаются это сделать, но с разным успехом. Часть этих вопросов можно было бы снять, жители могли бы обращаться (в муниципалитеты – ELTA)“, - заявил В. Кондратович в эфире радио LRT в среду.

Министр считает, что работа полиции могла бы быть более эффективной, если бы некоторые процедуры были упрощены и устранена бюрократия.

По его словам, в деятельности полиции необходимо также стремиться к более широкому использованию новых технологий.

Как ранее сообщал Департамент полиции, в настоящее время в полиции не хватает около 1,4 тыс. сотрудников. Некоторые муниципалитеты, стремясь привлечь больше сотрудников в свои комиссариаты, предлагают сотрудникам единовременные выплаты. Например, Вильнюсское городское самоуправление новым сотрудникам, которые обязуются работать в столице в течение не менее пяти лет, предоставляет единовременную выплату в размере 10 тыс. евро.

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