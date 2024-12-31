Глава МВД Литвы рассказал польским коллегам о планах по созданию Министерства регионов

В интервью Кондратович заявил, что новое Министерство регионов Литвы может приступить к работе в 2026 году. По его словам, не исключено, что новое ведомство может быть создано за пределами Вильнюса.

„При создании Министерства регионов мы воспользуемся передовой практикой Польши и ее накопленным опытом в этой управленческой области. Развитие регионов Литвы требует большего внимания и поддержки со стороны центральных властей. Сильные регионы – основа сильного и устойчивого государства“, – цитируется в сообщении Кондратович.

Кондратович рассказал польской коллеге о стремлении Литвы к созданию отдельного Министерства регионов. В свою очередь министр заверила, что это решение оправдалось и в Польше, поэтому страна готова поделиться своими знаниями и опытом с Литвой.

„Мы видим или планируем, что министерство может появиться в 2026 году. Будет ли это первое или второе полугодие, наверное, не столь важно. Сейчас мы составляем план того, как могло бы выглядеть министерство“, — сказал Кондратович.

По его словам, планируется, что в процессе создания нового ведомства примут участие три министерства – Внутренних дел, Окружающей среды и Транспорта.

Напомним, что глава государства Гитанас Науседа ранее также выступал с предложением по созданию нового министерства – министерства регионов, которое бы переняло от Министерства внутренних дел ответственность за формирование региональной политики и способствовало повышению самостоятельности советов и самоуправления.