Глава МВД Литвы поручила провести служебную проверку по поводу неотправленных предупреждающих сообщений жителям

„Я оцениваю эту ситуацию принципиально, поэтому решила начать служебную проверку. Система оповещения населения должна функционировать безупречно, а все ответственные учреждения должны четко знать свои обязанности и функции. Мы должны извлечь уроки из этой ситуации и сделать все, чтобы она не повторилась“, - сказала министр А. Билотайте.