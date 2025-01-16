Глава МВД Литвы об альтернативах реализации Пакта о миграции: это может быть решение правительства

„Очень хорошо, что есть такой Пакт о миграции и предоставлении убежища, который позволит нам гораздо лучше справляться с потоками нелегальных мигрантов и просителей убежища. Цель состоит в том, чтобы сократить эти потоки в целом. (...) Такое решение (Литвы – ELTA), конечно, на какой-то период времени придется предусмотреть“, - в четверг утром радио LRT сказал М. Ващега.

Министр внутренних дел Владислав Кондратович утверждает, что решение относительно альтернатив реализации Пакта о миграции и предоставлении убежища в Литве, скорее всего, должно будет принять правительство страны.