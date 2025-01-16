Глава МВД Литвы об альтернативах реализации Пакта о миграции: это может быть решение правительства

„Очень хорошо, что есть такой Пакт о миграции и предоставлении убежища, который позволит нам гораздо лучше справляться с потоками нелегальных мигрантов и просителей убежища. Цель состоит в том, чтобы сократить эти потоки в целом. (...) Такое решение (Литвы – ELTA), конечно, на какой-то период времени придется предусмотреть“, - в четверг утром радио LRT сказал М. Ващега.
Министр внутренних дел Владислав Кондратович утверждает, что решение относительно альтернатив реализации Пакта о миграции и предоставлении убежища в Литве, скорее всего, должно будет принять правительство страны.
„Окончательное решение пока не принято. Вероятно, и не могло быть принято так быстро. Дискуссии были вызваны тем, что пока не решено, кто принимает окончательное решение. (...) Если мы говорим о решении, которое в значительной степени связано с управлением ассигнованиями, я считаю, что это может быть решение правительства“, - отметил В. Кондратович.
В среду радио LRT министр заявил, что при выборе между альтернативами реализации Пакта о миграции – принимать мигрантов или платить деньги – самым безопасным вариантом для Литвы будет уплата „налога солидарности“.
Совет Европейского союза (ЕС) в мае прошлого года одобрил Пакт о миграции и предоставлении убежища, согласно которому государства-члены ЕС должны ежегодно принимать около 158 мигрантов, оказавшихся в ЕС, или выплатить 3,16 млн евро.