Глава МВД Литвы о политике разворота: решения приняты ради безопасности страны

 
ELTA
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Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

После того как исследование показало, что после введения в Литве политики разворота участились случаи расизма и ксенофобии, министр внутренних дел Агне Билотайте, инициировавшая это решение, сказала, что ее целью было обеспечение безопасности, а не провоцирование актов ненависти.

"Мы приняли меры для защиты нашей страны. Целью действительно не было поднять какие-то настроения, создать какие-то образы", ​​- прокомментировала журналистам А. Билотайте.

"Ни своей риторикой, ни своими действиями я не преследовала таких целей. Моей целью было защитить нашу страну и ее границу, и в будущем я приму все меры для того, чтобы граница нашей страны, внешняя граница Евросоюза, была безопасной и не была проходным двором", - сказала она.

Министр подчеркивает, что возникают угрозы безопасности, и другие страны, граничащие с Россией, также приняли соответствующее законодательство: Польша, Латвия, Эстония и Финляндия.

"Решения, которые были приняты, они были приняты ради нашей национальной безопасности. Чтобы Литва не стала проходным двором. Эти решения действительно помогли нам это сделать, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что эта дорога закрыта", - сказала политик.

"Есть угрозы. Это не обычная миграция и не обычные миграционные потоки. Это инструментализированная миграция, гибридная атака на Литву и на ЕС", - подчеркнула А. Билотайте.

В конце апреля парламентарии узаконили политику разворота нелегальных мигрантов.

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