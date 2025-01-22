Глава МВД Литвы о "паспортах" новой Беларуси: они не имеют юридической силы

„Такого вопроса — признавать или не признавать – даже не стояло. Вопрос заключался в том, могут ли граждане Беларуси, находящиеся сейчас в Литве, иметь законное основание для пребывания в нашей стране или передвижения по Евросоюзу. У них есть такие возможности“, – заявил в среду журналистам В. Кондратович после закрытого заседания Комитета Сейма по иностранным делам (КИД).
„В МВД рассматривают соответствие паспорта как документа. Однако на данный момент мы не видим для этого оснований – мы бы не могли признать его ни документом, на основании которого выдавались бы временные виды на жительство в Литовской Республике, ни проездным документом, ни паспортом иностранца“, – сказал он.
На вопрос, для чего тогда нужны новые „паспорта“ новой Беларуси, министр ответил, что не знает. По его словам, об этом следует спросить самих авторов инициативы.
„Может быть, они хотят идентифицировать себя как общину“, – размышлял В. Кондратович.
На минувшей неделе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что во время визита демократических сил страны в Варшаву 26 января она планирует представить паспорт новой Беларуси.
„Мы только что получили образцы из паспортного центра. Без них мы не смогли бы вести переговоры о статусе паспорта. Конечно, есть большой интерес со стороны иностранных политиков: мы уже говорили с несколькими министрами, и теперь необходимо подготовить дополнительное юридическое обоснование. Паспортный центр уже отправил образцы во все страны Европы“, – написала в среду в Facebook С. Тихановская.
В ответ на инициативу белорусской оппозиции по выпуску документов, обложку которых украшает похожий на Витиса символ „Погони“, несколько консерваторов Сейма обратились в Министерство иностранных дел (МИД). Политики призвали принять меры против предполагаемого использования символов Литовского государства.
Со своей стороны в МИДе подчеркнули, что Литва не участвует в реализации данной инициативы. Кроме того, в комментарии для Elta подчеркивалось, что ведомство не видит проблем с символом „Погони“, изображенным на обложке документа.
Советник С. Тихановской Денис Кучинский также подчеркнул, что герб „Погоня“ и литовский Витис – это два разных символа.