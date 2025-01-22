Глава МВД Литвы о "паспортах" новой Беларуси: они не имеют юридической силы

„Такого вопроса — признавать или не признавать – даже не стояло. Вопрос заключался в том, могут ли граждане Беларуси, находящиеся сейчас в Литве, иметь законное основание для пребывания в нашей стране или передвижения по Евросоюзу. У них есть такие возможности“, – заявил в среду журналистам В. Кондратович после закрытого заседания Комитета Сейма по иностранным делам (КИД).

„В МВД рассматривают соответствие паспорта как документа. Однако на данный момент мы не видим для этого оснований – мы бы не могли признать его ни документом, на основании которого выдавались бы временные виды на жительство в Литовской Республике, ни проездным документом, ни паспортом иностранца“, – сказал он.