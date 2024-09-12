2024.09.12 11:29

Глава МВД Литвы о неотправленных сообщениях во время урагана: сделано все, чтобы подобные ситуации не повторились

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Audra Vilniuje
Audra Vilniuje
ФОТО: iš asmeninio archyvo

Спустя более месяца после урагана, пронесшегося по Литве, официальная проверка Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) по поводу неотправленных жителям предупреждающих сообщений все еще не завершена. Министр внутренних дел Агне Билотайте говорит, что не хочет ее торопить, чтобы не пострадало качество. Однако, подчеркивает она, уже сделаны выводы, чтобы такая ситуация не повторилась.

„Поскольку расследования проводят определенные учреждения, я бы не хотела на них оказывать давление. Хочется, чтобы оценка была подробная. (...) Я инициировала расследование, чтобы посмотреть на весь процесс, но уже с самого начала было ясно, где есть те или иные проблемы. Было поручено немедленно их решить. Мы сделали все, чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись „, - в четверг Žinių radijas сказала А. Билотайте.

„Совсем недавно был пример, когда жители Литвы, или, по крайней мере, некоторые из них, получили сообщения о пожарах на торфяниках, на территории Беларуси“, - сказала она.

По словам А. Билотайте, учреждениям, которые не проинформировали жителей о надвигающейся стихии, не хватило сотрудничества, а позже и ответственности за ошибку.

„Моя принципиальная позиция заключается в том, что лучше всегда вовремя предупреждать людей. Это обязанность, и ответственные учреждения должны это сделать“, - подчеркнула министр.

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