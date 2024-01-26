Глава МВД Литвы находится с визитом в Бельгии

 
министры ЕС обсудят меры по борьбе с перевозкой наркотиков через морские порты
ELTA
ru.DELFI.lt
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В четверг в Бельгии министр внутренних дел Агне Билотайте принимала участие в неформальном заседании Совета министров внутренних дел Европейского союза (ЕС). Министры акцентировали внимание на борьбе с организованной преступностью и контрабандой наркотиков через морские порты.

"Мы видим тревожные тенденции в сфере наркотрафика в европейских портах. Несомненно, эта угроза актуальна и в Клайпедском порту. Поэтому Литва приветствует инициативу Альянса европейских портов. Мы видим огромную пользу от такого международного формата – сотрудничество государственного и частного секторов необходимо для эффективной борьбы с организованной транспортировкой наркотиков и торговыми сетями", - говорит министр А. Билотайте.

По словам министра, повышение устойчивости портов требует не только совместных действий таможни и полиции, но и создания инфраструктуры, внедрения передовых технологий для тщательного досмотра транспортных средств, людей и грузов, обеспечения безопасности портовой территории и надзора за осуществляемой на ней деятельностью.

Также важно к профилактическим мероприятиям привлечь частные охранные предприятия, контролирующие территории портов, обучать сотрудников и обеспечивать строгие антикоррупционные меры.

На неформальном заседании министры также обсудили использование искусственного интеллекта при совершении преступных деяний в электронном пространстве и необходимость расширения возможностей правоохранительных органов для эффективной борьбы с этими преступлениями.

В сообщении Министерства внутренних дел указывается, что министр подчеркнет, что при быстром развитии технологий искусственного интеллекта правоохранительные органы не могут отставать – они должны обладать необходимыми инструментами и знаниями для создания возможностей предотвращения и реагирования.

Она также обратит внимание на то, что враждебные страны могут использовать искусственный интеллект для усиления кампаний по дезинформации, создания социальной напряженности и вмешательства в демократические избирательные процессы.

На заседании также обсудили дальнейший правовой статус находящихся в ЕС и новых прибывающих из Украины лиц после марта 2025 г.

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