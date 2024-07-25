Глава МВД Литвы надеется, что решения об обеспечении пограничников тяжелым вооружением будут приняты летом

„Очень надеюсь, что летом, возможно, будут приняты решения по финансированию“, – сказала А. Билотайте в эфире Žinių radijas.
„Ждем решение Министерства национальной обороны. Но министр заверил, что это – положительное решение, теперь ждем всех формальностей“, – пояснила министр.
О намерении обеспечить пограничников тяжелым вооружением министр внутренних дел заявила в мае.
Как тогда заявил начальник Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустам Любаев, это вооружение планируется закупить до конца года.
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