Глава МВД Литвы надеется, что решения об обеспечении пограничников тяжелым вооружением будут приняты летом

„Очень надеюсь, что летом, возможно, будут приняты решения по финансированию“, – сказала А. Билотайте в эфире Žinių radijas.

„Ждем решение Министерства национальной обороны. Но министр заверил, что это – положительное решение, теперь ждем всех формальностей“, – пояснила министр.

О намерении обеспечить пограничников тяжелым вооружением министр внутренних дел заявила в мае.