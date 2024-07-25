2024.07.25 10:36

Глава МВД Литвы надеется, что решения об обеспечении пограничников тяжелым вооружением будут приняты летом

 
ru.DELFI.lt
Министр внутренних дел Агне Билотайте
Министр внутренних дел Агне Билотайте
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Министр внутренних дел Агне Билотайте надеется, что окончательное решение о финансировании для обеспечения пограничников тяжелым вооружением будет принято этим летом.

„Очень надеюсь, что летом, возможно, будут приняты решения по финансированию“, – сказала А. Билотайте в эфире Žinių radijas.

„Ждем решение Министерства национальной обороны. Но министр заверил, что это – положительное решение, теперь ждем всех формальностей“, – пояснила министр.

О намерении обеспечить пограничников тяжелым вооружением министр внутренних дел заявила в мае.

Как тогда заявил начальник Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустам Любаев, это вооружение планируется закупить до конца года.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии