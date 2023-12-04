Глава МВД Литвы надеется, что политики примут решение об унификации санкций против граждан России и Беларуси

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Как уверяет министр внутренних дел Агне Билотайте, национальные санкции, применяемые к гражданам России, рациональны. По этой причине она надеется, что Сейм примет решения об унификации ограничительных мер для граждан России и Беларуси.

"Во-первых, резко сократилось количество желающих приехать на территорию Литвы, это эффект наблюдается не только у нас, но и в региональном масштабе, потому что это региональное решение", – прокомментировала журналистам А. Билотайте в понедельник.

"С учетом того, что связано с ситуацией с безопасностью, мы считаем, что стоит вновь рассмотреть возвращение к аналогичному регламентированию граждан Беларуси", – добавила она.

Министр уверяет, что соответствующие изменения, инициированные Комитетом по национальной безопасности и обороне (КНБО), подтолкнут парламентариев к возобновлению обсуждения унификации санкций против россиян и белорусов.

"Мои коллеги в Сейме из КНБО уже инициировали соответствующие изменения, видимо, это подтолкнет к таким же дискуссиям в парламенте, и Сейм изучит новый контекст, новую информацию, предоставленную нашим Департаментом госбезопасности. Изучит и примет соответствующие политические решения", – сказала А. Билотайте.

В понедельник вице-спикер Сейма Паулюс Саударгас, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас и член Комитета по иностранным делам (КИД) Аудронюс Ажубалис зарегистрировали поправки к закону об Ограничительных мерах вследствие военной агрессии против Украины, которые предлагают приостановить прием заявлений от граждан Беларуси на получение временного вида на жительство в Литве, с соответствующими исключениями, действующими в отношении них.

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