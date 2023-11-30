Глава МВД Литвы: Интерпол не может быть политическим инструментом в руках враждебных режимов

Как сообщает Министерство внутренних дел, на встрече с генсеком министр обсудила возможные злоупотребления Интерполом со стороны России при организации политически мотивированных преследований.
Россия возбудила уголовные дела против нескольких литовских судей и предприняла шаги по их международному розыску. Эти действия связаны с делом "13 Января" и событиями 1991 года в Литве, когда в борьбе страны за независимость погибли 14 мирных жителей и более 800 были ранены.
Литва осуждает использование международно-правовых инструментов для политически мотивированных преследований и просит поддержки в этом вопросе.
"Интерпол должен сделать все, чтобы недемократические государства, такие как Россия или Беларусь, не могли использовать членство для достижения своих политических целей. Международное сообщество не может мириться со злоупотреблением каналом Интерпола, преследуя граждан как своей страны, так и других стран в политических целях. В связи с этим мы благодарны за принципиальную позицию и защиту литовских судей, прокуроров и других должностных лиц, которые участвовали в расследовании преступлений России против граждан Литвы", - заявила министр А. Билотайте.
Генеральная ассамблея также примет решение по предложениям России и Беларуси, против которых выступает Литва.
"Мы замечаем, что Россия и Беларусь всегда ищут способы навязать свою политическую волю. Нынешняя Генеральная Ассамблея не является исключением, и это хорошо иллюстрируют проекты резолюций, предложенные этими странами. Мы должны обеспечить, чтобы подобные предложения не были приняты", - сказала министр А. Билотайте.
Ранее в этом месяце министр А. Билотайте направила письмо министрам внутренних дел Евросоюза и ассоциированных стран Шенгенской зоны по поводу проектов резолюций, представленных Россией и Беларусью.
По мнению министра, предложение России явно противоречит предложенной Украиной резолюции, принятой на Генассамблее 2022 года.
Россия полностью игнорирует дискуссии в рабочей группе о возможности приостановки членства государств-членов, злоупотребляющих членством. Предложение Беларуси направлено на публикацию непроверенных сообщений Интерпола (международного розыска).
По мнению министра, такие публикации позволили бы использовать двусторонние отношения, чтобы действовать на основе непроверенных данных.