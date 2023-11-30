Глава МВД Литвы: Интерпол не может быть политическим инструментом в руках враждебных режимов

Россия возбудила уголовные дела против нескольких литовских судей и предприняла шаги по их международному розыску. Эти действия связаны с делом "13 Января" и событиями 1991 года в Литве, когда в борьбе страны за независимость погибли 14 мирных жителей и более 800 были ранены.

"Интерпол должен сделать все, чтобы недемократические государства, такие как Россия или Беларусь, не могли использовать членство для достижения своих политических целей. Международное сообщество не может мириться со злоупотреблением каналом Интерпола, преследуя граждан как своей страны, так и других стран в политических целях. В связи с этим мы благодарны за принципиальную позицию и защиту литовских судей, прокуроров и других должностных лиц, которые участвовали в расследовании преступлений России против граждан Литвы", - заявила министр А. Билотайте.