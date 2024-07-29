Глава Минобороны: первый парк мер контрмобильности откроется в конце августа

„Наконец, в конце августа в Пабраде состоится открытие одного из парков контрмобильности. Всего таких парков будет 27. Они будут создаваться практически каждую неделю“, - сообщил журналистам Л. Кащюнас на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, парки мер контрмобильности будут заполнены четырьмя основными мерами: „зубами дракона“, сборными „ежами“, „испанскими лошадьми“, дорожными заграждениями. Парки планируется создавать в приграничных районах.
Однако министр подчеркнул, что в двух местах потребуется постоянная фортификация.
„В начале сентября в двух местах начнутся процессы постоянной фортификации. Это будет установка бродовых укреплений и укрепление некоторых мостов“, - сказал Л. Кащюнас, не назвав конкретных мест.
„Мы не будем вдаваться в подробности о том, что это за места, но некоторые из них находятся недалеко от Калининграда, некоторые – рядом с Беларусью“, - сказал он.
Установка резервных преград на дорогах и предмостьях
По словам заместителя министра коммуникаций и транспорта Агне Вайцюкявичюте, в ближайшее время на дорогах государственного значения и подступах к мостам планируется установить резервные преграды. Также 9 мостов будут оборудованы специальными конструкциями для возможного крепления взрывчатых материалов.
„Резервные преграды планируется установить на 15 установленных дорогах и 11 предмостьях. На девяти идентифицированных мостах будут установлены специальные инженерные конструкции, это планируется сделать до 31 декабря 2025 года“, - сказала А. Вайцюкявичюте.
Вице-министр подчеркнула, что в сотрудничестве с Министерством окружающей среды на определенных армией участках дороги будут устроены аллеи из деревьев и необходимые инженерные меры безопасности дорожного движения.
„Планируется ограничить вырубку 80-метровых лесных полос у отобранных дорог, обеспечив требования безопасности дорожного движения“, - сказал министр.
Эти меры планируется реализовать до конца 2027 года.
По словам министра Л. Кащюнаса, в юго-западной части страны также планируется восстановить до первоначальных технических параметров около 280 км мелиоративных рвов.
В целях усиления защиты границы Литвы с Беларусью и Россией Министерство обороны предлагает до апреля следующего года расширить меры контрмобильности в Литве.
В предложениях министерства предусматриваются финализация оборудования парков инженерных мер, установка резервных заграждений на дорогах государственного значения и подступах к мостам, а на мостах – инженерных конструкций для крепления взрывчатых веществ.
При этом до конца 2027 года на юго-западе страны планируется провести проектирование и восстановление мелиоративных рвов и зарегулированных водотоков до исходных технических параметров. За это будут отвечать муниципалитеты Шакяйского, Вилкавишкского и Мариямпольского районов.
Также до 31 декабря 2027 года на определенных армией участках дорог запланированы аллеи из деревьев.
Министерство указывает, что на реализацию упомянутых мер в этом году из бюджета Минобороны будут выделены деньги, не превышающие сумму в 3 млн евро. С 2025 года для мер контрмобильности будут использоваться средства Фонда обороны.
Как сообщалось ранее, в конце июня для создания линии обороны Литвы армия закупила меры контрмобильности на сумму более 4 млн евро. До конца этого года армии будут переданы „зубы дракона“, сборные „ежи“, конструкции „испанские лошади“ и бетонные дорожные заграждения.