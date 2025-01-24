Глава Минобороны: мы обсудили с Писториусом возможность тренировки литовских солдат на немецких полигонах

Она признает, что одним из рассматриваемых вариантов являются тренировки на полигоне бригадного масштаба, который в настоящее время создается в Латвии.

„Один из вариантов – сотрудничество с соседями и союзниками. Поэтому вчера во время визита (министра обороны Германии) Бориса Писториуса мы обсуждали возможность для некоторых наших частей тренироваться на полигонах в Германии“, - подчеркнула она.

„Нам нужно больше полигонов, и это очевидно. Государственный совет обороны также принял решение, что нам необходим полигон размером с бригаду, где было бы удобно тренироваться подразделению численностью в бригаду. У нас этого нет“, - во время пресс-конференции в военном городке в Рокантишкес сказала Шакалене.

„Конечно, было бы замечательно поработать над совместными проектами с Латвией. Я думаю, что латвийцы отлично справляются с завершением строительства собственного, действительно большого полигона“, - сказала она.

В свою очередь министр обороны Латвии Андрис Спрудс заверил, что Литве будет предоставлена возможность тренироваться на полигоне бригадного размера.

„Он будет достроен и готов к военным учениям к концу этого года. С 2026 года мы готовы проводить учения бригадного масштаба. И тогда, конечно, мы готовы тесно сотрудничать и с другими странами по отдельности, включая, конечно, Литву“, - сказал Спрудс.

„Поэтому мы с радостью примем и проведем совместные учения“, - добавил он.