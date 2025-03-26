Глава минфина против идеи налогообложения госнедвижимости: государство платило бы само себе

„Государство платило бы само себе, с одной стороны. С другой стороны, действительно, должны быть стимулы для государственных учреждений не злоупотреблять площадью. Но государственной недвижимостью управляет Имущественный банк, и учреждения должны арендовать эту недвижимость и платить из собственного бюджета. У государства действительно есть механизм, который заставляет экономно размещаться и не злоупотреблять слишком большими площадями для своих сотрудников“, – заявил журналистам в среду Р. Шаджюс.