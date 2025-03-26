Глава минфина против идеи налогообложения госнедвижимости: государство платило бы само себе

„Государство платило бы само себе, с одной стороны. С другой стороны, действительно, должны быть стимулы для государственных учреждений не злоупотреблять площадью. Но государственной недвижимостью управляет Имущественный банк, и учреждения должны арендовать эту недвижимость и платить из собственного бюджета. У государства действительно есть механизм, который заставляет экономно размещаться и не злоупотреблять слишком большими площадями для своих сотрудников“, – заявил журналистам в среду Р. Шаджюс.
„Дополнительная оплата из государственного кармана в тот же была бы абсурдом“, – подчеркнул он.
Литовская ассоциация развития недвижимости (ЛАРН) предлагает облагать налогом и государственное имущество в целях повышения эффективности управления им. По мнению ассоциации, такое налогообложение послужит для учреждений стимулом для пересмотра портфелей недвижимости и проведения аудитов.
Было бы рационально установить нижний предел налога на недвижимость
Также Р. Шаджюс заявил, что при введении всеобщего налога на недвижимость стоило бы предусмотреть и нижний предел. По его словам, он будет применяться в тех случаях, когда администрирование налога на недвижимость обойдется дороже самих собранных средств.
„В некоторых случаях было бы очень рационально установить нижний предел, чтобы не беспокоить жителей, которые должны каких 5–7 евро в год, и не обременять налоговую инспекцию дополнительной работой“, – сказал Р. Шаджюс.
Как ранее сообщала ELTA, во вторник в Сейме прошло заседание коалиционного совета. В ходе этой встречи были окончательно согласованы предложения по налоговой реформе.
По итогам встречи премьер-министр Г. Палуцкас сообщил, что коалиция договорилась о повышении налога на прибыль для бизнеса на 1 процентный пункт.
Коалиция также договорилась о введении всеобщего налога на недвижимость с 50-процентной льготой на первое, основное, жилье. Половину всей собранной суммы налога планируется в течение определенного периода времени перечислять в Фонд государственной обороны.
Кроме того, коалиция договорилась о трех ставках подоходного налога с населения (ПНС) – доходы до 36 СЗП предлагается облагать налогом по ставке 20 проц., доходы от 36 до 60 СЗП – по ставке 25 проц., доходы более 60 СЗП – по ставке 32 проц.
Коалиция также одобрила налогообложение договоров страхования, предложив облагать такие взносы налогом по ставке 10 проц., а льготную 5-процентную ставку применять только к некоторым взносам, например, когда страховка гражданской ответственности владельца автомобиля и собственника жилья приобретается с кредитом.
По словам Г. Палуцкаса, после принятия всех намеченных налоговых изменений планируется собирать около 500 млн евро в год.