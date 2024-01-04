Глава Минфина: мы можем договориться о налоге на оборону, но сначала нужно решить, какие вопросы обороны являются приоритетными

"До сих пор литовские партии демонстрировали желание договориться по вопросам обороны. И мне кажется, что это очень важно. Были согласованы как 2% ассигнования на национальную оборону, так и 2,5% после вторжения России в Украину. Я верю, что мы сможем прийти к соглашению. Но нужно также понимать масштабы вопроса", - в четверг Žinių radijas сказала Скайсте.

"Мы должны договориться о наших потребностях и общих амбициях. И только найдя такие ответы, мы поймем, какой объем финансирования необходим", - отметила она.

Министр подчеркнула, что только после согласования приоритетов обороны можно будет определить объем необходимых средств, а также источники, из которых они могут быть взяты. Она добавляет, что дальнейшее увеличение финансирования обороны только из бюджета будет означать сокращение финансирования других сфер.