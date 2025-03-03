Глава МИДа сомневается в возможности возобновления работы "Северного потока-2": проект изначально был большой геополитической ошибкой

Министр напомнил, что еще в процессе разработки проекта „Северный поток-2“ Литва прилагала усилия для дистанцирования от российских энергоресурсов и призывала страны к диверсификации поставок газа в Европейский союз (ЕС).

„Газопровод „Северный поток-2“ физически сложно восстановить, а политически он уже похоронен. Мне действительно трудно представить, чтобы кто-то в Европе мог рассматривать возможность такого рода взаимодействия с Россией, минуя другие страны. Это была большая геополитическая ошибка“, – заявил журналистам в понедельник К. Будрис.

Такое заявление К. Будрис сделал в ответ на сообщение зарубежных СМИ о том, что США под влиянием российских лоббистов, возможно, готовятся к возобновлению работы газопровода.

„Был нанесен огромный ущерб созданием надежды для обеих сторон на то, что совместная торговля может изменить саму природу российского режима. Мы увидели, что это не оправдалось, поэтому сейчас пытаться его возродить, мокнуть десятки миллиардов в Балтийское море и пытаться возродить это направление – не представляю, на каких аргументах это должно делаться“, – подчеркнул К. Будрис.

Кроме того, по словам политика, на смену технологически устаревшим трубопроводам сейчас пришла транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) судами, а мировым лидером по экспорту этих ресурсов являются США, с которыми и следует вести переговоры.