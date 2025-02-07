Глава МИД: военное присутствие США в Европе – лучший фактор сдерживания России

„Мы ценим вклад США в укрепление обороны восточного фланга НАТО. Военное присутствие США в Европе является лучшим фактором сдерживания России. Литва серьезно относится к своей безопасности и прилагает максимум усилий для ее укрепления – в 2026-2030 годах мы выделим на оборону до 6 процентов ВВП, восстанавливаем национальную дивизию, развиваем и совершенствуем военную инфраструктуру, увеличиваем инвестиции в оборонную промышленность“, - сказал глава дипломатии в ходе встречи с сенаторами США и представителями Группы друзей Балтии.