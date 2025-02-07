Глава МИД: военное присутствие США в Европе – лучший фактор сдерживания России

„Мы ценим вклад США в укрепление обороны восточного фланга НАТО. Военное присутствие США в Европе является лучшим фактором сдерживания России. Литва серьезно относится к своей безопасности и прилагает максимум усилий для ее укрепления – в 2026-2030 годах мы выделим на оборону до 6 процентов ВВП, восстанавливаем национальную дивизию, развиваем и совершенствуем военную инфраструктуру, увеличиваем инвестиции в оборонную промышленность“, - сказал глава дипломатии в ходе встречи с сенаторами США и представителями Группы друзей Балтии.
В четверг в Вашингтоне Будрис и главы дипломатии Латвии и Эстонии встретились также с председателем Хельсинкской комиссии США, конгрессменом Джо Уилсоном. В ходе встречи особое внимание они уделили вызовам в регионе и привлечению к ответственности авторитарных режимов, поддерживающих Россию.
„Мы ценим долгосрочные связи с Соединенными Штатами в поддержке демократических ценностей и принципов и противодействии попыткам авторитарных режимов подорвать ценности свободы и суверенитета. Сегодня крайне важна сплоченность западных партнеров по привлечению к ответственности лидеров российского и белорусского режимов, а также с целью поддержки гражданского общества Грузии и демократических сил Беларуси“, - цитируется в сообщении министерства Будрис.
Со среды Будрис находится в Вашингтоне, где принимает участие в международном форуме по безопасности GLOBSEC, посвященном актуальным вопросам трансатлантической повестки в области безопасности. В ходе визита министр также проводит двусторонние встречи с представителями администрации США.