Глава МИД в Латвии: страны Балтии являются примером энергетической независимости для Европы

„Литва стала первой европейской страной, полностью отказавшейся от российской нефти и газа. Синхронизация с континентальными европейскими электросетями является огромным достижением для всех стран Балтии и шагом на пути к повышению энергетической устойчивости. Вместе мы являемся примером энергетической независимости от России для Европы. Эпоха энергетических манипуляций России закончилась“, - цитируется министр в сообщении МИДа .

Глава литовской дипломатии на встрече подчеркнул, что отключение стран Балтии от электросистемы БРЭЛЛ , которое состоится 8 февраля этого года, станет особым моментом на пути к энергетической независимости стран Балтии.

К. Будрис и Э. Силиня обсудили вопросы безопасности, энергетической устойчивости, поддержки Украины, сотрудничества в ЕС, НАТО и региональных форматах, указывает Министерство иностранных дел.

К. Будрис подчеркнул, что по мере приближения даты синхронизации Литва, Латвия и Эстония могут ожидать российских провокаций и дезинформационных атак, поэтому важна готовность национальных институтов и эффективная коммуникация между странами Балтии.

Как указывается в сообщении министерства, глава литовской дипломатии с премьер-министром Латвии также обсудил вопросы повышения военной мобильности и защиты внешней границы Евросоюза. К. Будрис подчеркнул, что это неотъемлемая часть региональной безопасности. Министр акцентировал и стратегическое значение проекта Rail Baltica для военной мобильности стран Балтии.