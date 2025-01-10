2025.01.10 09:27

Глава МИД в Латвии: страны Балтии являются примером энергетической независимости для Европы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Министр иностранных дел Кястутис Будрис и премьер-министр Латвии Эвика Силине
Министр иностранных дел Кястутис Будрис и премьер-министр Латвии Эвика Силине
ФОТО: urm.lt

Министр иностранных дел Кястутис Будрис в рамках рабочего визита в Латвию в четверг встретился с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

К. Будрис и Э. Силиня обсудили вопросы безопасности, энергетической устойчивости, поддержки Украины, сотрудничества в ЕС, НАТО и региональных форматах, указывает Министерство иностранных дел.

Глава литовской дипломатии на встрече подчеркнул, что отключение стран Балтии от электросистемы БРЭЛЛ, которое состоится 8 февраля этого года, станет особым моментом на пути к энергетической независимости стран Балтии.

„Литва стала первой европейской страной, полностью отказавшейся от российской нефти и газа. Синхронизация с континентальными европейскими электросетями является огромным достижением для всех стран Балтии и шагом на пути к повышению энергетической устойчивости. Вместе мы являемся примером энергетической независимости от России для Европы. Эпоха энергетических манипуляций России закончилась“, - цитируется министр в сообщении МИДа.

К. Будрис подчеркнул, что по мере приближения даты синхронизации Литва, Латвия и Эстония могут ожидать российских провокаций и дезинформационных атак, поэтому важна готовность национальных институтов и эффективная коммуникация между странами Балтии.

Как указывается в сообщении министерства, глава литовской дипломатии с премьер-министром Латвии также обсудил вопросы повышения военной мобильности и защиты внешней границы Евросоюза. К. Будрис подчеркнул, что это неотъемлемая часть региональной безопасности. Министр акцентировал и стратегическое значение проекта Rail Baltica для военной мобильности стран Балтии.

С премьер-министром Латвии К. Будрис также обсудил военную и политическую поддержку Украины. Он заявил, что важно использовать председательство Польши в Совете ЕС для достижения прогресса в переговорах о членстве Украины в ЕС.

Как указывает МИД, министр иностранных дел Литвы и премьер-министр Латвии также обсудили вопросы укрепления форматов регионального сотрудничества. К. Будрис подчеркнул успешность формата сотрудничества стран Северной Европы и Балтии по важным для региона вопросам и заявил о важности его укрепления и расширения.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии