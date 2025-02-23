Глава МИД утверждает, что Литва поддержит европейский путь Армении

„Литва рада возможности внести свой вклад в движение Армении в сторону Европы. Мы реализуем проект, связанный с реформированием правоохранительных органов и органов внутренних дел, но не намерены на этом останавливаться. Мы намерены продолжать и расширять сотрудничество“, - в пятницу в ходе телефонного разговора с главой МИД Армении Араратом Мирзояном сказал Будрис.