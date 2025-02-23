Глава МИД утверждает, что Литва поддержит европейский путь Армении

„Литва рада возможности внести свой вклад в движение Армении в сторону Европы. Мы реализуем проект, связанный с реформированием правоохранительных органов и органов внутренних дел, но не намерены на этом останавливаться. Мы намерены продолжать и расширять сотрудничество“, - в пятницу в ходе телефонного разговора с главой МИД Армении Араратом Мирзояном сказал Будрис.
Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), глава литовской дипломатии подчеркнул важность последовательной работы армянских институтов по реализации демократических реформ. Также Литва готова поделиться экспертным опытом в области экономической, энергетической и торговой диверсификации, разработки стратегии управления границами и обеспечения эффективной безопасности границ, а также повышения устойчивости страны к гибридным угрозам и дезинформации.
Кроме того, в ходе беседы министры обсудили перспективы двусторонних отношений и укрепление сотрудничества в региональных форматах. В связи с приближением третьей годовщины жестокой войны России против Украины К. Будрис призвал Армению решительно поддержать Украину, которая борется за безопасность всех.
Напомним, что на минувшей неделе парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект, который положил начало стремлению страны к членству в ЕС, тем самым решив дистанцироваться от своего исторического союзника России. Законопроекты обычно проходят три чтения.