Глава МИД призывает союзников последовать примеру Литвы: выделять от 5 до 6% ВВП на оборону

„Литва поставила цель выделять от 5 до 6 проц. ВВП на оборону в период с 2026 по 2030 год. Такое решение принял сегодня Государственный совет обороны. Трудные времена требуют смелых решений. Поэтому мы призываем наших союзников последовать этому примеру“, - написал К. Будрис в своем аккаунте в социальной сети Х.
В пятницу президент Гитанас Науседа сообщил, что Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в пятницу, договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).
Как сообщалось ранее, после заседания Госсовета обороны в октябре было объявлено, что армейская дивизия не сможет достичь полной боевой готовности к 2030 году, как планировалось. По оценке президента, если финансирование национальной обороны не будет увеличено, и ситуация в оборонной промышленности не изменится, то дивизия наберет мощность только в 2036-2040 годах.
Глава страны Г. Науседа ранее заявлял, что для формирования дивизии к намеченному сроку ассигнования на оборону должны составить 5,5 проц. ВВП.
ГСО одобрил предложение о формировании национальной дивизии еще в мае 2023 года.