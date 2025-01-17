Глава МИД призывает союзников последовать примеру Литвы: выделять от 5 до 6% ВВП на оборону

„Литва поставила цель выделять от 5 до 6 проц. ВВП на оборону в период с 2026 по 2030 год. Такое решение принял сегодня Государственный совет обороны. Трудные времена требуют смелых решений. Поэтому мы призываем наших союзников последовать этому примеру“, - написал К. Будрис в своем аккаунте в социальной сети Х.

В пятницу президент Гитанас Науседа сообщил, что Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в пятницу, договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).