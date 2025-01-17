2025.01.17 15:07

Глава МИД призывает союзников последовать примеру Литвы: выделять от 5 до 6% ВВП на оборону

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

После того как в Государственном совете обороны (ГСО) было принято решение в будущем выделять на оборону 5-6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП), министр иностранных дел Кястутис Будрис призывает союзников по НАТО последовать примеру страны.

„Литва поставила цель выделять от 5 до 6 проц. ВВП на оборону в период с 2026 по 2030 год. Такое решение принял сегодня Государственный совет обороны. Трудные времена требуют смелых решений. Поэтому мы призываем наших союзников последовать этому примеру“, - написал К. Будрис в своем аккаунте в социальной сети Х.

В пятницу президент Гитанас Науседа сообщил, что Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в пятницу, договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).

Как сообщалось ранее, после заседания Госсовета обороны в октябре было объявлено, что армейская дивизия не сможет достичь полной боевой готовности к 2030 году, как планировалось. По оценке президента, если финансирование национальной обороны не будет увеличено, и ситуация в оборонной промышленности не изменится, то дивизия наберет мощность только в 2036-2040 годах.

Глава страны Г. Науседа ранее заявлял, что для формирования дивизии к намеченному сроку ассигнования на оборону должны составить 5,5 проц. ВВП.

ГСО одобрил предложение о формировании национальной дивизии еще в мае 2023 года.

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