Глава МИД ответил Марии Захаровой: ожидаем трибунала для руководства Кремля

 
ELTA
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Marija Zacharova
Marija Zacharova
ФОТО: Reuters / Scanpix

Глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис с иронией ответил на угрозы представителя МИД России Марии Захаровой о том, что литовскому министру грозит уголовная ответственность в России за "распространение экстремистских идей".

"Надеюсь, что трибунал для российского руководства за агрессию против Украины будет проведен быстрее, чем трибунал для Г. Ландсбергиса в России", – сказал глава МИД Литвы в комментарии, направленном агентству ELTA.

ELTA напоминает, что представитель МИД России М. Захарова на пресс-конференции возмутилась тем, что Г. Ландсбергис якобы не раз высказывал "экстремистские идеи" в отношении России. Поэтому, по ее словам, литовскому министру в России грозит уголовная ответственность.

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