Глава МИД об учениях "Запад": на нарушения и инциденты Литва будет реагировать незамедлительно

По словам министра, на территорию НАТО неоднократно падали беспилотники или ракеты, имели место и другие нарушения. Он также напомнил о предыдущих происшествиях, когда на территории Литвы потерпел крушение российский истребитель, а вертолет пересек государственную границу.

„Здесь посыл также всем предельно ясен – Литва или другие страны Балтии , я могу говорить за Литву, обязательно быстро отреагируют на любые ситуации, и мы точно не будем тратить несколько недель на создание рабочей группы, оценку и написание каких-то выводов или рекомендаций. Мы будем действовать незамедлительно, и мы к этому готовы“, - добавил К. Будрис.

„Когда рядом идет военное движение, вероятность того, что что-то будет нарушено, возрастает. Это естественно, в этом случае мы бы так же отреагировали. Если это связано с агрессией или какой-то подготовкой к дальнейшим действиям, конечно, мы бы перешли к обороне“, - заявил министр в эфире радио LRT в среду.

„У нас есть протоколы, у нас есть процедуры реагирования. Конечно, первое, что нужно сделать – это оценить, что это такое – был ли это несчастный случай, ошибка, инцидент или акт агрессии“, - сказал он.

Будет оценено увеличение численности солдат

К. Будрис также подчеркнул, что будет осуществляться контроль за подготовкой к учениям, а также за общим сценарием учений.

„Мы видели много учений „Запад“, у нас есть и собственный опыт. Когда они начинаются, как они планируются и проводятся, что такое активная фаза, что такое скрытые учения. Масштаб всегда в несколько раз больше заявленного“, - заявил министр.