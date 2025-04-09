Глава МИД об учениях "Запад": на нарушения и инциденты Литва будет реагировать незамедлительно

„Когда рядом идет военное движение, вероятность того, что что-то будет нарушено, возрастает. Это естественно, в этом случае мы бы так же отреагировали. Если это связано с агрессией или какой-то подготовкой к дальнейшим действиям, конечно, мы бы перешли к обороне“, - заявил министр в эфире радио LRT в среду.
„Здесь посыл также всем предельно ясен – Литва или другие страны Балтии, я могу говорить за Литву, обязательно быстро отреагируют на любые ситуации, и мы точно не будем тратить несколько недель на создание рабочей группы, оценку и написание каких-то выводов или рекомендаций. Мы будем действовать незамедлительно, и мы к этому готовы“, - добавил К. Будрис.
По словам министра, на территорию НАТО неоднократно падали беспилотники или ракеты, имели место и другие нарушения. Он также напомнил о предыдущих происшествиях, когда на территории Литвы потерпел крушение российский истребитель, а вертолет пересек государственную границу.
„У нас есть протоколы, у нас есть процедуры реагирования. Конечно, первое, что нужно сделать – это оценить, что это такое – был ли это несчастный случай, ошибка, инцидент или акт агрессии“, - сказал он.
Будет оценено увеличение численности солдат
К. Будрис также подчеркнул, что будет осуществляться контроль за подготовкой к учениям, а также за общим сценарием учений.
„Мы видели много учений „Запад“, у нас есть и собственный опыт. Когда они начинаются, как они планируются и проводятся, что такое активная фаза, что такое скрытые учения. Масштаб всегда в несколько раз больше заявленного“, - заявил министр.
„Также будет много необъявленных учений, объединенных в один общий сценарий. На основе этого мы сможем сделать выводы о том, к чему готовится Россия: повысить ли взаимодействие с Беларусью, как это делалось ранее, или отработать определенные уроки, извлеченные в Украине, с другими силами и посмотреть, как это можно направить на НАТО, или послать нам сильный сигнал, либо подготовиться к возможным другим сценариям“, - продолжил он.
К. Будрис подчеркнул, что НАТО должно зеркально отреагировать на увеличение численности российских и белорусских войск во время учений.
„Мы будем следить за всем этим и реагировать. Не только привлекать внимание других, но и реагировать на увеличение численности войск в регионе, если таковое будет. НАТО должно сделать то же самое зеркально (...), чтобы Россия не создавала себе благоприятных условий для каких-либо оппортунистических действий“, - сказал он.
Москва и Минск в сентябре 2025 года планируют провести масштабные совместные военные учения „Запад“. Официальными целями последних являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.
Однако эти учения всегда вызывают опасения у официальных лиц граничащих с Россией и Беларусью стран по поводу возможных непреднамеренных инцидентов.
Хотя подобные учения проводились каждые два года с 2009 года, в 2023 году они были отменены. Как пояснил Арвидас Анушаускас, занимавший в то время пост министра обороны, Москва мобилизовала всю свою военную мощь для войны в Украине и поэтому не имела необходимых возможностей для проведения учений.