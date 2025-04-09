2025.04.09 11:22

Глава МИД об учениях "Запад": на нарушения и инциденты Литва будет реагировать незамедлительно

 
elta
ru.DELFI.lt
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Поскольку Россия и Беларусь в сентябре этого года планируют провести учения „Запад“, на возможные нарушения или инциденты на границе Литва готова быстро реагировать, заявил министр иностранных дел Кястутис Будрис.

„Когда рядом идет военное движение, вероятность того, что что-то будет нарушено, возрастает. Это естественно, в этом случае мы бы так же отреагировали. Если это связано с агрессией или какой-то подготовкой к дальнейшим действиям, конечно, мы бы перешли к обороне“, - заявил министр в эфире радио LRT в среду.

„Здесь посыл также всем предельно ясен – Литва или другие страны Балтии, я могу говорить за Литву, обязательно быстро отреагируют на любые ситуации, и мы точно не будем тратить несколько недель на создание рабочей группы, оценку и написание каких-то выводов или рекомендаций. Мы будем действовать незамедлительно, и мы к этому готовы“, - добавил К. Будрис.

По словам министра, на территорию НАТО неоднократно падали беспилотники или ракеты, имели место и другие нарушения. Он также напомнил о предыдущих происшествиях, когда на территории Литвы потерпел крушение российский истребитель, а вертолет пересек государственную границу.

„У нас есть протоколы, у нас есть процедуры реагирования. Конечно, первое, что нужно сделать – это оценить, что это такое – был ли это несчастный случай, ошибка, инцидент или акт агрессии“, - сказал он.

Будет оценено увеличение численности солдат

К. Будрис также подчеркнул, что будет осуществляться контроль за подготовкой к учениям, а также за общим сценарием учений.

„Мы видели много учений „Запад“, у нас есть и собственный опыт. Когда они начинаются, как они планируются и проводятся, что такое активная фаза, что такое скрытые учения. Масштаб всегда в несколько раз больше заявленного“, - заявил министр.

„Также будет много необъявленных учений, объединенных в один общий сценарий. На основе этого мы сможем сделать выводы о том, к чему готовится Россия: повысить ли взаимодействие с Беларусью, как это делалось ранее, или отработать определенные уроки, извлеченные в Украине, с другими силами и посмотреть, как это можно направить на НАТО, или послать нам сильный сигнал, либо подготовиться к возможным другим сценариям“, - продолжил он.

К. Будрис подчеркнул, что НАТО должно зеркально отреагировать на увеличение численности российских и белорусских войск во время учений.

„Мы будем следить за всем этим и реагировать. Не только привлекать внимание других, но и реагировать на увеличение численности войск в регионе, если таковое будет. НАТО должно сделать то же самое зеркально (...), чтобы Россия не создавала себе благоприятных условий для каких-либо оппортунистических действий“, - сказал он.

Москва и Минск в сентябре 2025 года планируют провести масштабные совместные военные учения „Запад“. Официальными целями последних являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.

Однако эти учения всегда вызывают опасения у официальных лиц граничащих с Россией и Беларусью стран по поводу возможных непреднамеренных инцидентов.

Хотя подобные учения проводились каждые два года с 2009 года, в 2023 году они были отменены. Как пояснил Арвидас Анушаускас, занимавший в то время пост министра обороны, Москва мобилизовала всю свою военную мощь для войны в Украине и поэтому не имела необходимых возможностей для проведения учений.

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