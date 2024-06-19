Глава МИД о портфеле еврокомиссара для Литвы: есть такая карта — чем раньше там окажешься, тем лучше

„Если бы мы не медлили и этот бы вопрос решался – да (вероятность была бы выше – ELTA).

Тем не менее, министр подчеркивает, что чем раньше у Литвы будет свой кандидат, тем больше будет шансов получить желаемый портфель в ЕК.

„Это не мое решение, и желания тоже не мои. У Литвы есть возможность занять посты, отвечающие нашим интересам. Это все, что я могу сказать. На это указывают люди, которые будут принимать эти решения или у которых есть возможность их принимать“, – заявил во вторник журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.

Однако сам лидер консерваторов по-прежнему воздерживается от прямого ответа на вопрос, хотел бы он баллотироваться в ЕК, или нет. По его словам, решение о кандидатуре на должность еврокомиссара должна принять премьер-министр.

Лидер консерваторов считает, что у Литвы нет своего кандидата и из-за недавно состоявшегося предвыборного марафона. Как уверяет Г. Ландсбергис, он не может точно сказать, когда премьер-министр решит выдвинуть своего кандидата.

„Есть такая карта — чем раньше там окажешься, тем лучше. Это факт, потому что, придя на переговоры в конце, понятно, что если все согласовано, то остается только то, что остается“, – подчеркнул он.

Потому что переговоры уже начались. Они не публичные, это скорее согласование, это представление позиций, оценка личностей, что опять же является важным аспектом – потому что как правило за личностью и политической партией закрепляются определенные портфели. Потому что они согласовываются и географически, и по гендерному признаку, и по компетенциям“, – подчеркнул политик.

„Что касается премьер-министра, мы только что вышли из предвыборного периода. Практически, только на неделе.

Понятно, что сама премьер-министр, участвовавшая в процессах как политик, действительно видит эту картину и сама выбирает время, когда предпримет такие шаги. Когда именно она это сделает, я не могу за нее комментировать. Это уже ее решение, как она видит эту дискуссию в дальнейшем“, – сказал он.

Однако министр подчеркивает, что Литва точно не будет одной из последних, кто присоединится к процессу распределения портфелей в ЕК.