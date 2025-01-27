Глава МИД Литвы: замороженные российские активы будут возвращены только после компенсации Украине

„В Европе идет дискуссия о том, можно ли использовать эти замороженные активы для поддержки Украины. И наш анализ показывает, что продолжающиеся нарушения Россией международного права означают, что международное сообщество должно принять контрмеры. Они должны возвращаться при определенных условиях“, - в понедельник в Брюсселе в ходе заседания Совета ЕС по иностранным делам заявил журналистам К. Будрис.

„Условия таковы: если Россия возместит Украине понесенные ею убытки, выплатит репарации, то на этих условиях мы сможем вернуть активы. Если она этого не сделает, мы сможем использовать суммы, которые она не компенсирует из замороженных активов. И гибкость, которую мы можем предоставить в виде кредита, позволяет нам двигаться вперед“, - сказал министр.