Глава МИД Литвы: замороженные российские активы будут возвращены только после компенсации Украине

„В Европе идет дискуссия о том, можно ли использовать эти замороженные активы для поддержки Украины. И наш анализ показывает, что продолжающиеся нарушения Россией международного права означают, что международное сообщество должно принять контрмеры. Они должны возвращаться при определенных условиях“, - в понедельник в Брюсселе в ходе заседания Совета ЕС по иностранным делам заявил журналистам К. Будрис.
„Условия таковы: если Россия возместит Украине понесенные ею убытки, выплатит репарации, то на этих условиях мы сможем вернуть активы. Если она этого не сделает, мы сможем использовать суммы, которые она не компенсирует из замороженных активов. И гибкость, которую мы можем предоставить в виде кредита, позволяет нам двигаться вперед“, - сказал министр.
В октябре прошлого года Совет Европы постановил, что российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока агрессор не прекратит войну и не возместит Украине причиненный ущерб.
В мае 2024 года лидеры ЕС договорились, что доход от замороженных российских активов будет направлен Украине.
С начала агрессии Кремля Европейский союз (ЕС) заморозил около 229 млрд евро из средств российского Центробанка.
В ЕС находится более двух третей российских государственных активов, замороженных после вторжения в Украину в 2022 году. Прибыль от российских активов, находящихся в ЕС, оцениваемая в 2,6-3,2 млрд долларов в год, используется для вооружения Украины и финансирования ее послевоенного восстановления.